Un trabajador murió arrollado por el camión regador: condenan al municipio

El hombre intentó reparar un desperfecto mecánico y el vehículo comenzó a rodar. Falleció a causa de las graves lesiones.

El camión regador presentaba fallas mecánicas y de seguridad que eran conocidas por las autoridades.

La Municipalidad de Río Colorado fue condenada por la muerte de un trabajador , al intentar reparar una falla mecánica de un camión regador y ser arrollado por el vehículo . El fuero Contencioso Administrativo de Roca hizo lugar a la demanda iniciada por la esposa e hijos del trabajador, por daño moral, daño patrimonial y gastos futuros .

El trágico hecho tuvo lugar cuando el hombre transitaba por la calle Alberdi y French , donde detuvo la marcha para reparar el rodado, que presentaba desperfectos mecánicos y fallas de seguridad . El hombre se bajó del vehículo e intentó destrabar manualmente el conducto de aire para recuperar la tracción de las ruedas , para lograrlo se ubicó debajo del Ford F-1400, pero el camión comenzó a rodar y arrolló al trabajador . A causa de los traumatismos, el hombre falleció.

La pérdida prematura de su esposo, llevó a la viuda y a los hijos del trabajador a interponer una demanda por los daños y perjuicios que le causó a su familia. La demanda incluyó reclamos por daño moral, daño patrimonial y gastos futuros , ya que la mujer tuvo que enfrentar individualmente el sustento económico de todo el grupo familiar. También argumentaron que las fallas de los vehículos eran conocidos por la administración municipal .

La demanda también incluyó al Intendente de Río Colorado, aunque el juez rechazó la imputación en su contra. La demanda acusaba que el jefe comunal incumplió sus obligaciones como funcionario público, pero en el fallo aclaró que no existían pruebas que el intendente haya emitido órdenes directas sobre el uso del vehículo sin garantizar las condiciones de seguridad y mecánicas del rodado.

“No surge personalmente que el Sr. San Román haya omitido cumplir con sus funciones”, expresa el fallo.

El Municipio, el intendente y hasta la aseguradora negaron su responsabilidad

Durante el proceso, el municipio y el intendente negaron toda su responsabilidad, al señalar que el trabajador tuvo la culpa por no activar los frenos ni apagar el motor. Por su parte, la aseguradora negó la cobertura con el argumento de que el camión no estaba correctamente individualizado en la póliza. Estos argumentos fueron rechazados por el juez.

En su análisis jurídico, el juez aplicó el artículo 55 de la Constitución de Río Negro, que regula la responsabilidad de los municipios y declaró la inconstitucionalidad de la Ordenanza 1807/16, que pretendía limitar la responsabilidad estatal. También recurrió a precedentes del Superior Tribunal de Justicia provincial y al Código Civil y Comercial para sustentar la condena.

El expediente incluyó varias pruebas que van desde declaraciones testimoniales, pericias médicas, informes psicológicos, contables, mecánicos, además del legajo penal vinculado al accidente. Los resultados confirmaron que el camión presentaba un defecto mecánico grave que obligaba a los operarios a realizar maniobras riesgosas para mantenerlo operativo. La causa transitó audiencias preliminares, etapa probatoria y alegatos de las partes.

El fallo concluyó que existió una falta de servicio por omisión, al no garantizar el mantenimiento mecánico, ni la verificación técnica vehicular ni las medidas de seguridad mínimas en un vehículo de trabajo. Además, quedó demostrado que los problemas que tenía el rodado eran de conocimiento de los superiores jerárquicos y que habían sido advertidos previamente por el sindicato.

Con la sentencia, la Justicia reafirmó la responsabilidad del Estado municipal en la muerte del trabajador durante sus funciones y por la falta de protección durante la jornada laboral. El municipio deberá afrontar la indemnización correspondiente y revisar los protocolos de seguridad en el parque automotor de la localidad.