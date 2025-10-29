Murió una gloria de San Lorenzo que dirigió a Cipo

Juan Carlos Carotti falleció en las últimas horas a los 83 años. Fue parte del equipo de los "Carasucias" del azulgrana.

San Lorenzo y Cipo están unidos por un histórico que falleció en las últimas horas. Se trata de Juan Carlos Carotti, quien murió este martes a los 83 años y es un recordado jugador integrante del equipo de los “Carasucias” del Ciclón, entrenador y formador de futbolistas.

Dirigió en Cipo la temporada 93/94, cuando el conjunto rionegrino disputaba el Torneo del Interior, y es muy recordado por quienes compartieron tiempo con él y quienes siguieron el fútbol en aquella época.

Ese año, el albinegro tuvo un buen desempeño. Entró al torneo en la segunda fase y ganó varios partidos para clasificar a la tercera instancia. Quedó afuera en la cuarta fase, que era una especie de semifinal, contra el equipo que luego ascendió a la B Nacional: Godoy Cruz Antonio Tomba.

cipo carotti 93 94

Carotti había comenzado su carrera como jugador en Newell’s, en 1960, y llegó a San Lorenzo al año siguiente, siendo parte del recordado equipo de 1964, junto con grandes jugadores de aquellos años como Héctor “Bambino” Veira y Roberto "El Oveja" Telch.

Su trayectoria continuó en la dirección técnica y también se destacó como formador de juveniles en el “Ciclón”, cargo que ejerció hasta hace pocos años, habiendo sido también DT de la reserva.

Su historia

La noticia genera tristeza para muchos en el fútbol argentino porque Carotti tuvo un amplio recorrido en distintos clubes y zonas del país. Nacido en Casilda, provincia de Santa Fe, “Tito” debutó como jugador en Newell’s y jugó en San Lorenzo durante cinco años, siendo parte de la delantera de los “Carasucias” destacados por su juventud y atrevimiento.

carotti

Continuó su carrera en Unión de Santa Fe, para luego irse a Millonarios e Independiente Medellín de Colombia. Finalmente, volvió al país para jugar en Estudiantes de Buenos Aires y posteriormente retirarse en Gimnasia de Jujuy.

Como entrenador tuvo dos breves pasos por la primera de San Lorenzo, para luego recalar en Deportivo Laferrere, el mencionado Cipolletti y, algunos años después, en San Miguel, los únicos cuatro clubes que dirigió en el país.

Después de estar a cargo de los Destroyers de Bolivia, en 2005, Carotti se dedicó a la formación juvenil en San Lorenzo, siendo su jugador más destacado el delantero Ángel Correa, campeón de la Copa Libertadores con el “Ciclón” y del Mundo con el seleccionado argentino, en Qatar 2022.

San Lorenzo lo despidió

El Ciclón publicó en sus redes sociales un saludo de despedida para Carotti: "Se nos fue, a los 83 años, el querido Juan Carlos Carotti, quien formó parte de los Carasucias como futbolista, fue director técnico de los Camboyanos en los '80 y trabajó muchos años con los juveniles de su amado San Lorenzo. En total, disputó 63 partidos con la azulgrana y marcó 12 goles. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan triste. ¡Hasta siempre, Tito!"