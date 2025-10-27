El drama que vive Enzo Pérez, estafado por su representante

El volante de River se vio envuelto en un escándalo económico por la estafa que le hizo su agente de toda la vida.

La principal novedad es que Enzo Pérez dejó de tener representante. Pero detrás de esa decisión del volante e ídolo de River , hay mucho más que una simple modificación en el agente que lo acompaña. El mendocino fue estafado por Juan Pablo Rossi, un hecho que se conoció en las últimas horas, mientras el representante se encuentra internado por problemas de salud.

Según informó el periodista Damián Villagra, Enzo sufrió una estafa económica de parte de su representante de casi toda su carrera Juan Pablo Rossi. La relación laboral habría llegado a su fin en la última etapa de Pérez como jugador. El representante se encuentra internado por problemas personales.

Es el mismo agente que acompañó a Gastón "la Gata" Fernández durante 20 años de carrera: crearon juntos una empresa de representación de jugadores, y también lo estafó.

"Es simple. A estos chicos les tendrían que preguntar qué les di yo y que me dieron ellos. La vida pone a cada uno donde lo tiene que poner. Le pedí a Enzo tomarnos un café, pero no lo he podido conseguir. Pero tranquilo, es tiempo. Yo estuve 20 años en el lugar de él", había declarado la Gata al medio Jaque Mate TV hace algunos días.

Evidentemente, para Fernández esta noticia no reviste novedad, sino que la veía venir y por eso tuvo el conflicto mencionado con Rossi.

Embed #EDLP Gastón Fernández habla sobre la ruptura con su representante y la relación rota con Enzo Pérez pic.twitter.com/dcE8nMwrq7 — Jaque y Mate TV (@jaqueymateok) July 26, 2025

Todavía no se firmó la rescisión

Teniendo en cuenta la situación que atraviesa Rossi, el final del vínculo no se dio formalmente pero sí de hecho. Desde el entorno del jugador confirmaron que ya no hay lazo entre ambos. Sin embargo, para concretarlo, será fundamental que se de por finalizado el contrato.

Según trascendió, entre los hechos que se habrían descubierto, el representante de Enzo habría cobrado un premio en River y nunca se lo pagó.

Un golpe duro en el final de su carrera

Son los últimos años de Enzo Pérez como futbolista profesional. Luego de la salida de Martín Demichelis, con quien tuvo pésima relación en el Millo, volvió a ser futbolista del club de Núñez, donde es ídolo, de la mano de Marcelo Gallardo.

Con 39 años, tras una muy mala temporada del equipo en las distintas competencias, es muy probable que no renueve con River para la temporada que viene y su futuro es una incógnita.

Este duro revés, que impacta mucho más en lo personal que en lo económico, significa un golpe difícil de asimilar para un futbolista que ha hecho una gran carrera y fue estafado por alguien de su extrema confianza.

Enzo comenzó jugando en Godoy Cruz, ganó la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata y luego dio el salto a Europa. Fue creciendo en Benfica de Portugal y Valencia de España, donde llegó a ser capitán e incluso jugó dos mundiales con la selección argentina.

Regresó a Argentina en 2017 y se convirtió en uno de los símbolos principales del equipo del Muñeco, con el que obtuvo varios títulos, entre ellos la recordada Libertadores de Madrid ante Boca.