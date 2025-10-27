Las insólitas polémicas y los "errores arbitrales" en Barracas Central-Boca

Nicolás Lamolina cometió errores graves en el comienzo del partido y perjudicó a los dos equipos.

El duelo entre Barracas Central y Boca , pendiente de la fecha 12 por la Copa de la Liga Profesional, comenzó con polémicas inesperadas. Un golpe sin pelota de Rafael Barrios , que apenas vio la amarilla, y la errónea expulsión de Iván Tapia, caldearon los ánimos de uno y otro lado rápidamente.

Como era de esperarse, la tarea de Nicolás Lamolina fue mala para los dos malos y en ese contexto salió ganando el Guapo.

La polémica dominó la escena rápidamente con un golpe sin pelota de Rafael Barrios sobre Merentiel que ni el VAR ni el equipo arbitral en cancha decidió sancionar con expulsión.

¡ARRANCÓ PICANTE EL PARTIDO EN BARRACAS! RUIZ ATENDIÓ A PAREDES Y BARRIOS LE PEGÓ A MERENTIEL.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2025

El "cortito" que sufrió el delantero de Boca fue evidente y además estuvo un par de minutos en el piso como para que desde Ezeiza lo revisaran. Silvio Trucco y Lucas Cavallero no hicieron bien su trabajo, pero su colega en el campo de juego se encargaría de "compensar".

Un par de minutos más tarde, Lamolina le sacó la segunda amarilla a Iván Tapia por una falta que no existió sobre Leandro Paredes.

¡EL GUAPO SE HABÍA QUEDADO CON 10! TAPIA VIO LA SEGUNDA AMARILLA POR ESTA FALTA A PAREDES Y SE FUE EXPULSADO ANTE BOCA. ¿QUÉ TE PARECE?



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2025

Dos minutos antes, los mismos futbolistas se habían cruzado y recibieron la primera amonestación cada uno, lo cual determinó que el campeón del mundo ya no podrá estar contra Estudiantes en la próxima fecha por acumulación.

Antes del final del primer tiempo, Dardo Miloc le cometió infracción a Carlos Palacios, pero el juez no la cobró. El chileno estuvo unos segundos en el piso y cuando se levantó lo fue a buscar a Miloc. Quedaron cara a cara unos instantes y Lamolina los amonestó a ambos.

Como espectáculo deportivo, el primer tiempo fue lamentable.

Ya en el arranque del complemento, antes de los goles de Boca, hubo una patada de expulsión de Javier Ruiz sobre Milton Delgado que el árbitro juzgó como amonestación y el VAR ni siquiera revisó.