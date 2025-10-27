Quini 6: de dónde es el ganador del premio más grande de la historia de Río Negro y que dijo la agencia

LMC habló con la vendedora del cupón ganador : "acá en la ciudad no se habla de otra cosa". Un rionegrino ganó más de $2.400 millones.

El premio del Quini 6 se vendió en la Agencia N°64 de El Bolsón.

El Bolsón amaneció revolucionado. Desde anoche, no se habla de otra cosa: un apostador local se llevó el premio más grande que haya tocado alguna vez en Río Negro . En el sorteo N°3316 del Quini 6 , realizado este domingo 26 de octubre, hubo un solo ganador en la modalidad Tradicional, que acertó los números 43, 42, 36, 39, 11 y 29 , y se quedó con $2.372 millones de pesos .

El cupón fue vendido en la Agencia Oficial N°64 , ubicada sobre calle Sarmiento 2388, frente al Automóvil Club Argentino (ACA). Desde allí, salió el boleto que convirtió a un rionegrino —o rionegrina— en millonario de la noche a la mañana.

LMCipolletti habló con Daniela , la empleada que estaba de turno cuando se concretó la jugada ganadora. Todavía con una mezcla de incredulidad y alegría, contó que se enteró por la dueña de la agencia, que la llamó apenas se conocieron los resultados: “Anoche me llamó y me dijo todo, estaba feliz. Se vendió con mi máquina”, relató emocionada.

Por ahora, el misterio rodea al ganador. “Estamos esperando ansiosos, no lo tenemos identificado. No sabemos si es un cliente que siempre viene o alguien que pasó nomás”, dijo Daniela, entre sonrisas y expectativa.

quini 6 el bolson

La empleada agregó que “es de lo único que se habla en El Bolsón” y deseó que “sea alguien que realmente lo necesite”.

Una fortuna que cambia vidas

El afortunado o afortunada tiene 15 días corridos para reclamar el premio, presentando el cupón original en la agencia. Si no lo hace en ese plazo, el monto vuelve al fondo del juego.

El impacto del histórico premio no se limita al ganador. En Río Negro, lo recaudado a través del Instituto de Lotería y Casinos (Ley K48) se destina a obras sociales, educativas, culturales y deportivas, por lo que la suerte también repercute en toda la comunidad.

Así fue el sorteo del Quini 6

El Quini 6, en su edición 3316, puso en juego más de 8.900 millones de pesos en total, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el país.

Tradicional: pozo de $2.440 millones – números ganadores: 43, 42, 36, 39, 11 y 29 – 1 ganador (El Bolsón, Río Negro) .

Segunda Vuelta: pozo de $1.400 millones – números: 34, 32, 24, 20, 05 y 14 – vacante.

Revancha: pozo de $4.400 millones – números: 45, 40, 42, 34, 25 y 43 – vacante.

Siempre Sale: pozo de $319 millones – números: 29, 31, 17, 33, 35 y 39 – 18 ganadores con 5 aciertos, cada uno se llevó más de $17 millones.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 7.500 millones de pesos, y en El Bolsón, sin dudas, habrá más de un nuevo apostador soñando con repetir la hazaña.

¿Cuánto cobrará realmente el ganador?

Según la Ley 20.630, los premios de juegos de azar tributan un 31% sobre el 90% del monto total, ya que el 10% restante se considera reintegro no imponible. El descuento se aplica de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales por parte del ganador.

Aunque el premio sigue siendo millonario, el descuento impositivo representa casi 662 millones ($661.788.000), lo que reduce significativamente el monto final.

El ganador del Quini 6 en El Bolsón, cobrará más de 1.710 millones ($1.710.212.000) tras la retención aplicada por ARCA.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es uno de los juegos de azar más populares de la Argentina. Se juega desde 1988 y pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos, y el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45 inclusive. Las modalidades incluyen Tradicional, Segunda Vuelta, Revancha y Siempre Sale, cada una con pozos acumulados y chances distintas.