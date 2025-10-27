Cipolletti: la madre cortó los encuentros de sus hijas con el padre y la justicia intervino

El hombre había solicitado mantener la misma frecuencia de encuentros que tenía antes de que la madre interrumpiera el contacto.

Las niñas habían expresado las intensiones de estar con su padre.

Un hombre de Cipolletti logró que la Justicia establezca un régimen de comunicación para poder ver a sus dos hijas de 11 y 9 años , luego de que la madre interrumpiera los encuentros sin motivo justificado. La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones, que homologó el acuerdo alcanzado en primera instancia y rechazó la apelación presentada por la progenitora.

El padre, asistido por una defensora pública, presentó la demanda en mayo de este año. Según se informó, hasta ese momento mantenía un vínculo activo con sus hijas, compartiendo con ellas una cantidad de tiempo similar al de la madre , en virtud de un acuerdo verbal entre ambos progenitores. Sin embargo, ese contacto se interrumpió de manera “intempestiva y sin fundamento alguno”, según consta en la presentación judicial.

El esquema aprobado contempla que el hombre pueda retirar a las niñas del colegio en días hábiles , lo que además permite que la madre pueda continuar con sus actividades laborales. También se fijaron encuentros durante los fines de semana, feriados, vacaciones escolares y fiestas de Fin de Año.

El juez que intervino aclaró que se trata de un régimen flexible, lo que implica que se tendrán en cuenta las decisiones y posibilidades de las menores frente a eventuales modificaciones.

El derecho a mantener el vínculo

Durante la audiencia, tanto el Equipo Interdisciplinario del Juzgado como la Defensora de Menores informaron que las niñas expresaron su deseo de mantener contacto con su padre y que estaban dadas las condiciones para hacerlo.

hijas

La defensora pública que intervino en el caso recordó que el Código Civil y Comercial de la Nación promueve un amplio régimen de comunicación entre los progenitores no convivientes y sus hijos, y que el adulto conviviente tiene la obligación de facilitar ese vínculo.

Aval judicial

La Cámara de Apelaciones ratificó lo resuelto en primera instancia y homologó el acuerdo, al considerar que “importa una justa composición de los derechos e intereses” de las niñas, según se expresa en el fallo.

¿Qué implica una demanda por régimen de comunicación y dónde tramitarla en Cipolletti?

Un régimen de comunicación es el conjunto de pautas, acordadas o fijadas judicialmente, que permiten a un progenitor que no convive con su hijo o hija mantener contacto regular, así como con otros familiares cercanos.

En Río Negro se debe agotar la instancia de mediación prejudicial antes de iniciar una demanda. Este proceso se puede iniciar con un abogado particular o solicitar la asistencia de una Defensoría Pública.

En Cipolletti el Centro de Acceso a la Defensa Pública para mediaciones (Cadep-Marc) se encuentra ubicado en calle Mengelle 34 y las admisiones se puede tramitar vía Whatsapp al teléfono 2994284580 de lunes a viernes de 7:30 a 13:30.