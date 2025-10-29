Vuelco en ruta chica: dos personas fueron trasladadas en ambulancia al hospital

El incidente ocurrió este miércoles y los ocupantes del vehículo asistidos y trasladados por personal de salud.

En un nuevo siniestro vial, este miércoles por la mañana, dos personas fueron asistidas luego de protagonizar un vuelco sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del acceso al autódromo “Enrique Mosconi” de Allen.

En el lugar trabajaron personal policial, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y personal de Salud, quienes brindaron asistencia a los ocupantes del vehículo. Ambos sufrieron heridas leves y, tras ser estabilizados, fueron trasladados en ambulancia al hospital Ernesto Accame para su atención médica.

Las causas que provocaron el siniestro aún no fueron establecidas y se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el vuelco.

Secuestraron un colectivo sin RTO y papeles

Durante la tarde del martes, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen llevó adelante un control vehicular e identificación de personas frente a su Unidad, en coordinación con la Secretaría de Transporte de la Provincia.

Durante el operativo se desafectó un vehículo de transporte de pasajeros perteneciente a una empresa privada, tras constatar que circulaba sin la documentación obligatoria para este tipo de servicio. El rodado carecía de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y trasladaba a un pasajero sin la habilitación correspondiente.

La Secretaría de Transporte procedió a labrar el acta de infracción y a notificar al responsable, mientras que el vehículo quedó alojado frente a la dependencia policial para su resguardo. Estas acciones se enmarcan en las tareas preventivas que se realizan para fortalecer la seguridad vial en la ciudad.