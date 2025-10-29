En pleno centro de Neuquén y a bordo de la moto, quiso atropellar a su ex pareja: "Se la tiró encima"

La fiscalía confirmó que se abrió un legajo contra el violento. Se busca entrevistar a la víctima en las próximas horas.

La conmoción sacudió a quienes pasaban por el centro neuquino el martes y fueron testigos de un grave episodio de violencia de género : un hombre a bordo de una moto intentó atropellar a su ex pareja al verla junto a otro hombre. El sospechoso ya quedó en libertad aunque la fiscalía confirmó que avanza en la investigación del hecho.

La noticia llegó primero a través de un testigo, que en declaraciones a LU5 el martes hizo conocer la secuencia. Según comentó el vecino, todo ocurrió alrededor de las 11 en calle Independencia al 100 , frente a las oficinas de ARCA (ex AFIP) y de una playa de estacionamiento del Parque Central, justamente donde el testigo se encontraba trabajando.

El agresor sería un hombre de nacionalidad venezolana, quien se desempeña como repartidor de una aplicación y habría visto a su ex pareja junto a otro hombre, lo que desató la violencia inusitada. "La quiso atropellar, le tiró la moto encima" , aseguró el testigo.

Afortunadamente, comentó que el muchacho que la acompañaba logró apartarla al ver al agresor acercarse y eso habría evitado lesiones más graves.

Todo este accionar fue presenciado por más personas, que no dudaron en intervenir y retener al violento hasta la llegada de un efectivo policial de la Federal que custodiaba el edificio de ARCA, quien lo detuvo hasta la llegada de un patrullero de la Comisaría Primera.

Por otro lado, el testigo aseguró que la víctima, quien quedó con mucho pánico, fue retirada del lugar por personal del SIEN.

Qué dijo la Justicia sobre el hecho

Ante la consulta de LMNeuquén, fuentes judiciales confirmaron el hecho este miércoles. Indicaron que el efectivo que prestaba tareas en las oficinas de ARCA fue el primero en convocar a la Policía provincial a la escena.

Detallaron además que la mujer víctima se encuentra fuera de peligro y que sufrió lesiones leves. Se le dio intervención a la Oficina de Violencia, que ya la habría entrevistado, pero aún así se aguardaba su declaración a la Fiscalía, motivo por el cual aún no se ha pedido fijar una audiencia de formulación de cargos.

En tanto, el agresor fue notificado de la apertura del legajo por lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género, tras lo cual se le otorgó la libertad supeditada. La fiscalía impuso una restricción de acercamiento y contacto mientras se avanza en las primeras medidas de investigación.

Por otro lado, el fiscal Manuel Islas, quien quedó a cargo de la causa, ordenó el secuestro de la moto, utilizada en el hecho como arma.

Se investiga si había denuncias y medidas previas en el fuero de Familia.

