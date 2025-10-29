"El Asado de Oro" se viene con todo: Sele Vera, concursos y un 0 km en juego

El tradicional festival orense se realizará en diciembre en el Parque Central de Fernández Oro y promete convertirse en “la gran fiesta del verano” con propuestas para toda la familia.

Durante las dos jornadas, el público de la región podrá acercarse a Fernández Oro a disfrutar de concursos de asadores , sorteos con importantes premios —entre ellos un automóvil 0 kilómetro , motocicletas y bicicletas— y una amplia grilla de espectáculos artísticos.

La primera artista confirmada es La Sele Vera , quien será una de las figuras centrales del festival y promete hacer bailar a todos los asistentes con su energía característica.

En su tercera edición, “El Asado de Oro” refuerza además su costado social: parte de la recaudación de los sorteos será destinada a la cooperadora del Hospital “Carlos Rais” , como forma de acompañar el trabajo de la institución local.

sele vera

Trabajo conjunto y desarrollo local

El lanzamiento oficial se realizó en el predio de La Masía y contó con la presencia del intendente Gustavo Amati, los empresarios y vecinos Guillermo Fernández y Julio Vidal, y el director del Hospital, Sauel de Sousa, quienes destacaron la articulación entre el sector público y privado.

“El festival no solo celebra nuestras tradiciones, también impulsa la economía local, el turismo y el comercio durante el fin de semana largo de diciembre”, expresaron durante la conferencia.

Más anuncios por venir

Desde la organización adelantaron que en las próximas semanas se irán confirmando más artistas y actividades a través de las redes oficiales del evento, que busca consolidarse como uno de los encuentros más esperados del Alto Valle.

Cipolletti ya tuvo al ganador de su Campeonato de asadores

Con tremendo éxito se concretó el domingo la primera edición del Campeonato de Asadores de Cipolletti, organizado por la Agrupación Boquense del Gran Valle de la Patagonia. Más de 2.000 kilos de carne, entre costillares y lechones, se asaron durante la jornada, que congregó a unas 10.000 personas en el predio de Rivadavia y Pacheco.

El certamen formó parte de las celebraciones por el 122° aniversario de la ciudad, y reunió a 55 equipos provenientes de distintos barrios cipoleños y localidades vecinas de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Ni el viento ni la amenaza de lluvia lograron desanimar a los competidores ni al público, que acompañó la jornada desde las primeras horas del día.

campeonato de asadores Cipolletti 1

En total, se repartieron 4 millones de pesos en premios entre las dos categorías en competencia: lechón y costillar. El jurado, integrado por el campeón argentino de asadores Juan Vázquez, el chef neuquino Sergio López y Eduardo Artero, presidente del Consorcio de Regantes, tuvo la difícil tarea de evaluar el trabajo de cada equipo.

Pedro Rivero, el impulsor de este certamen, expresó su alegría y satisfacción a LMCipolletti: "Fue extraordinario. Superó todas las expectativas. Estamos muy contentos".