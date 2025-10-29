Escándalo en Allen: Qué dijo la concejal acusada de arrojar basura en la vereda

La concejal escrachada en redes sociales se defendió de las acusaciones.

Mientras un grupo de vecinos reclama que se apliquen las mismas sanciones que a cualquier ciudadano, la concejal de Allen que quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video que la muestra arrojando basura en la vereda denunció una operación en su contra y alegó que solo pretendía alimentar a gatitos de la calle .

El hecho fue denunciado por la ONG Panaced, institución que trabaja con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y quedó registrado en video.

Lo cierto es que este miércoles María Aburto rompió el silencio en Radio LVO La Voz de Oro y aclaró que se trató de una acción solidaria hacia animales en situación de abandono, además de advertir sobre una maniobra política destinada a desprestigiarla.

Polémica en Allen filman a una concejal tirando basura en la vereda

“Me crucé con una bandejita con comida para los gatos. Nunca dejé comida tirada. Siempre me llevo los envases y espero la hora en que pasa el basurero para entregarles los residuos. Soy amiga de los recolectores”, dijo la mujer, angustiada por el escándalo que se generó.

Las imágenes, difundidas a través de las redes sociales del propio Panaced, muestran a la funcionaria dejando la bolsa frente a la sede de la organización.

“Esta vecina siempre nos tira su basura en nuestra vereda. Hoy tiró comida y verduras. Saca yuyos o ramas y las deposita en nuestra vereda porque ella no tiene canasto de basura”, denunciaron desde la entidad junto al video.

Maria aburto concejal allen La concejal de Allen fue la señalada como la mujer que tiró la basura en la vereda de la Fundación. Ahora, contó su versión.

La publicación generó una fuerte reacción y polémica entre los habitantes de la zona, quienes exigieron al municipio que "aplique una multa a la concejal", tal como se hace con cualquier ciudadano que incumple las ordenanzas locales sobre limpieza urbana y disposición de residuos.

Además, en los comentarios en los medios de comunicación reclamaron que Aburto ofrezca disculpas públicas.

Mientras tanto, ella sostuvo que detrás del video hay una operación mediática impulsada por “un mediático investigado por la Justicia por usurpación de cargo público”, con propiedades que supuestamente ya fueron allanadas en el marco de esa causa.

"Es una maniobra política", dijo la concejal

“Es una maniobra política para ensuciar mi nombre, porque soy opositora al régimen del intendente”, remarcó.

Además, recordó que días atrás sufrió un intento de robo en su domicilio, cuando desconocidos saltaron la reja e intentaron ingresar a su vivienda con ella adentro, hecho que ya fue denunciado ante la Policía

El hecho reavivó el debate sobre el cumplimiento de las normas municipales y la conducta de los funcionarios públicos, a quienes muchos vecinos les exigen dar el ejemplo en materia de convivencia y respeto por los espacios comunes.