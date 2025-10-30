Choque en la ex Ruta 22: tránsito cortado por un ciclista gravemente herido que perdió la consciencia

El accidente ocurrió a las 9 de la mañana. La víctima fue trasladada por ambulancia del SIEN al hospital Castro Rendón.

En una mañana de jueves comenzó accidentada con un fuerte choque en cadena en Ruta 7. Sin embargo, hacia las 9 de la mañana se registró otro siniestro en la ex Ruta 22 y Bahía Blanca . En este caso, un ciclista resultó gravemente herido tras ser impactado por una automovilista.

De acuerdo a la información del móvil de LU5, los involucrados fueron una mujer de 65 años que conducía un Volkswagen Suran blanca y un hombre adulto que se trasladaba en una bicicleta. En el lugar intervino la policía de tránsito, quienes cortaron la circulación en ambas manos de la ruta para permitir el desarrollo de las pericias correspondientes.

La dinámica se dio cuando la conductora circulaba por la ex Ruta 22 en sentido a Plottier y el hombre circulaba por la ciclovía. Según testigos, la mujer cruzó con el semáforo en amarillo cuando el ciclista ya había empezado a cruzar.

Accidente en Bahia Blanca y Mosconi (2) Claudio Espinoza

Grave choque en la ex Ruta 22

La víctima del fuerte impacto perdió una de las zapatillas que voló por el aire, evidencia del fuerte impacto. En primera instancia, el hombre quedó inconsciente, tendido en el asfalto de la multitrocha.

Según informó LU5, al arribar la ambulancia con el personal del SIEN, el hombre recuperó la consciencia y fue trasladado al hospital Castro Rendón para ser atendido de manera urgente.

La bicicleta mountain bike gris y roja con el cuadro y las ruedas deformadas por el golpe fue ubicada al margen de la ruta. En tanto, el auto quedó sobre la ruta a la altura del supermercado La Anónima.

Accidente en Bahia Blanca y Mosconi (4) Claudio Espinoza

Fuerte choque en cadena en la Ruta 7 a la altura del Cañadón de las Cabras

Esta mañana hacia las 8:30 se registró un fuerte choque en cadena sobre la Ruta 7 a la altura del Cañadón de las Cabras que afectó a tres autos que circulaban con dirección a Centenario. Una de las pasajeras sufrió lesiones y dolores, pero no quiso convocar a la ambulancia del SIEN.

De acuerdo a la información brindada por el móvil de LU5, el siniestro fue protagonizado por un Gol Power blanco, el cual disparó los airbags producto del alto impacto. En el medio, quedó un Fiat Siena color gris, que recibió un golpe atrás y adelante, contra otro auto que ya se había retirado.

"Tengo una pierna que me duele muchísimo por el golpe, pero no lo quiero dejar solo a mi hijo por eso no quise llamar al SIEN", manifestó una señora entrevistada en el lugar que atravesó un momento de gran angustia durante y luego del choque.

Choque en ruta 7 - Cañadon de las cabras

Al respecto de las circunstancias indicó: "Veníamos del centro de dejar a mi otro hijo en la clínica para una operación quirúrgica, volvíamos a casa, cuando de repente sentimos el golpe, quedamos al medio". Además, agregó que el accidente los tomó por sorpresa porque justamente habían notado complicaciones en el tránsito: "veníamos despacio, justo le decía a él, vamos tranquilos porque había muchísimo movimiento en la ruta".

Por su parte, señaló que el auto que fue chocado por ellos, el principal perjudicado, ya se había retirado del lugar tras dejar sus datos del seguro. Hasta las nueve de la mañana no hubo intervención policial.