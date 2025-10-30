El ladrón que le dio un balazo a una chica acordó ir preso y un resarcimiento

El delincuente quiso robarle el celular y le dio un tiro en un hombro. Fue a juicio, pero confesó en un juicio abreviado y le fijaron una pena que lo lleva a prisión. También le debe pagar a la víctima.

El asaltante que le dio un tiro una chica para robarle el celular y le provocó una herida grave en uno de sus hombros, confesó su culpa y acordó ir cinco años a prisión más un resarcimiento a la víctima.

El ladrón comenzó a ser juzgado en los tribunales de Cipolletti por el delito de “robo agravado por lesiones graves ocasionadas a la victima y por la utilización de arma de fuego en concurso real con portación de arma de fuego”.

Sin embargo tras la primera audiencia realizada el lunes las partes consensuaron cerrar la causa en juicio abreviado, en el que Javier Ingnacio González , de 23 años de edad y domiciliado en Puente 83, reconoció su culpabilidad.

El ataque ocurrió la tarde del 17 de enero último, alrededor de las 20, en un domicilio de la calle Azcuenaga, en el barrio Del Trabajo, donde la chica alquilaba.

González esperó a la víctima y que cuando llegó unos diez minutos después, le exigió que le entregara su teléfono. Pero como ella se resistió comenzaron a forcejear, y al no poder doblegarla sacó un arma calibre 22 que llevaba en una riñonera y le disparó en al menos dos balazos, para luego escapar corriendo.

La joven herida logró alertar al 911, por lo que policías de la Comisaría 32 desplegaron un operativo de búsqueda del agresor, a quien atraparon en el cruce de la calle Mariano Moreno y las vías del tren, frente a las tres gigantes torres de departamentos.

Cuando lo revisaron, los uniformados descubrieron que González llevaba entre sus ropas el arma de fuego que habría utilizado en el ataque.

Detenido e imputado

González quedó detenido en la Comisaría del barrio La Paz, tras lo que le formularon los cargos. Posteriormente lo trasladaron en el Establecimiento de Ejecución Penal 5, la cárcel que está ubicada en la zona del paraje El 30 de Cipolletti.

A principios del mes pasado se llevó a cabo la audiencia de control de acusación, instancia previa al juicio, a la que llegó asistido por el abogado particular Ivan Chelía.

El debate se inició el lunes y debía continuar el miércoles, de acuerdo al cronograma judicial. Lo conducía el tribunal compuesto por los jueces Guillermo Baquero Lazcano, Marcelo Gómez y César Sueldo.

Sin embargo tras la primera audiencia el defensor Chelía informó que habían consensuado con la fiscal Engenia Vallejos para darle fin a la causa en un juicio abreviado.

La propuesta establecía condenar al acusado cinco años de prisión de cumplimiento obligatorio, y un resarcimiento a la víctima de 1 millón de pesos, pago que debía hacerse efectivo en el término de 24 horas mediante una transferencia, de acuerdo a lo que solicitó la chica.

El tribunal resolvió homologar el acuerdo y dictar la sentencia como lo plantearon la Defensa y la Fiscalía. El fallo quedó firme porque las partes renunciaron a los plazos para presentar impugnaciones, por lo que el pistolero ya se encuentra tras las rejas cumpliendo la sanción.