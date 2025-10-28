Juzgan a un ladrón que le dio un balazo a una joven para robarle el celular

El ataque ocurrió en enero de este año en un domicilio del barrio Del Trabajo. El acusado fue atrapado cerca del lugar, con un arma en su poder.

El presunto ladrón está acusado por dispararle dos veces a una mujer para robarle el celular.

Comenzó en los tribunales de Cipolletti un juicio oral y público contra un joven de 21 años de edad y domiciliado en el Puente 83 , acusado de haber herido de un balazo a una mujer para robarle el celular . La victima recibió el impacto en el hombro derecho y le fracturó de clavícula , herida considerada grave.

El debate, conducido por la jueza Alejandra Berenguer , se llevará a cabo en dos audiencias . La primera se realizó el lunes y la restante será este miércoles.

El ataque ocurrió la tarde del 17 de enero último , alrededor de las 20, en un domicilio de la calle Azcuenaga, en el barrio Del Trabajo , donde la chica alquilaba.

Robo, forcejeo y balazos

La fiscal Eugenia Vallejos sostuvo que Javier Ignacio González, el acusado, esperó a la víctima y que cuando llegó unos diez minutos después le exigió que le entregara su teléfono. Pero como ella se negó comenzaron a forcejear, y al no poder doblegarla sacó un arma calibre 22 que llevaba en una riñonera y le disparó al menos dos balazos y escapó corriendo, dejándola lesionada.

De todos modos la herida logró alertar al 911, por lo que policías de la Comisaría 32 organizaron un operativo y atraparon al sospechoso en el cruce de la calle Mariano Moreno y las vías del tren, frente a las tres imponentes torres de departamentos. Entre sus pertenencias le encontraron el arma de fuego que habría utilizado en la agresión.

González quedó detenido en la unidad policial del barrio La Paz y fue imputado por el delito de “robo agravado por lesiones graves ocasionadas a la victima y por la utilización de arma de fuego en concurso real con portación de arma de fuego”.

A principios del mes pasado se llevó a cabo la audiencia de control de acusación, instancia previa al juicio, a la que llegó asistido por el abogado particular Ivan Chelía.

Calabozo 32 G.JPG El acusado del ataque está detenido en uno de los calabozos de la Comisaría 32. Archivo

En esa ocasión se analizó la posibilidad de alcanzar una solución alternativa, pero no prosperó.

La defensa pidió el sobreseimiento del imputado basado en “incongruencias entre la descripción del hecho y la figura legal” y subsidiariamente también requirió un cambio de calificación. La fiscalía se opuso y ambos pedidos fueron desestimados por la magistrada. La fiscal sostuvo en este aspecto que pedirá una pena superior a los tres años de prisión.

También requirió que se le prorrogue la prisión preventiva hasta que culmine el juicio, postura que, aunque fue rechazada por la defensa, quedó ratificada.

Pruebas y testigos

Se estima que entre las dos audiencias declararán más de una decena de testigos. Entre ellos la propia víctima, policías que participaron en la detención del acusado, testigos de ese procedimiento, médicos, personal del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, y especialista del hospital Pedro Moguillansky que atendieron a la joven herida, vecinos del lugar del hecho, amigos de ella y el propietario del inmueble donde vivía.

También se presentarán informes periciales y médicos, de la OFAVI -Oficina de Atención a la Víctima- e imágenes de cámaras de seguridad del sitió donde ocurrió el ataque.