Iba a jugar al fútbol y lo rodearon para robarle la moto: se trataría de especialistas en emboscadas

El damnificado se dirigía a un predio ubicado al sur de la Ruta 22 cuando fue interceptado por ladrones también en moto.

Un motociclista que iba a jugar un partido de fútbol a un predio deportivo de Cipolletti ubicado en la zona de chacras al sur de la Ruta Nacional 22 fue emboscado por ladrones que se movilizaban en dos motos . Lo cercaron y se apoderaron de su vehículo, una CFMoto de 650 cc.

El ataque se registró el lunes minutos después de las 21 en el cruce de las calles Raúl Labraña (que conduce al barrio costero del mismo nombre) y Estado de Israel, desde donde se puede llegar a la histórica cancha del club Confluencia y al complejo Área 22 , donde suele entrenar el equipo del Club Cipolletti.

Fuentes policiales informaron que los delincuentes interceptaron a la víctima y mediante intimidación y simulando portar armas, le robaron su rodado luego de lograr que lo abandonara.

Rastreo satelital infalible

Pero el golpe resultó frustrado, porque los ladrones no contaron con que la moto que se llevaron tenía un dispositivo GPS instalado, por lo que podía ser rastreada.

Y así fue, porque personal de la Comisaría 4ta que se puso al frente de la investigación exploraron el sistema de seguimiento satelital y lograron en cuestión de pocas horas localizarla en una vivienda del barrio 10 de Febrero, aledaño al Anai Mapu.

Cruce Labraña

Con una orden judicial los uniformados allanaron el inmueble donde no había moradores en ese momento, pero se encontraron con una sorpresa: no solo estaba la máquina que buscaban, sino que también dieron con otras dos motos de gran cilindrada. Las tres fueron secuestradas. Además, también secuestraron cascos, armas de fuego y municiones.

El operativo, que contó con la colaboración del grupo COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate-, finalizó alrededor de las 2:21 de la madrugada. Todo lo incautado que a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Trascendió que ahora investigaban la procedencia de los otros dos vehículos hallados, aunque se presume también fueron robados. En cuanto a los autores del hecho, aún siguen tras ellos. Entre las averiguaciones, buscaban imágenes de cámaras de seguridad. También indagan sobre los residentes en la vivienda donde se hizo el procedimiento.

Un delito que se repite

El robo de motos es uno de los delitos que más creció en los últimos años. El aumento en la venta de este tipo de vehículos y la facilidad para apropiárselas aparecen entre los motivos. Pero a la vez también se incrementan las detenciones por estos hechos. Hace pocos días un menor de tan solo 14 años fue atrapado por apropiarse de una moto del interior de una vivienda, tras forzar el portón del garaje. El dueño lo advirtió y llamó a la policía. Efectivos de la Comisaría 32 que recorrían el sector de la avenida La Plata observó la moto en la que se desplazaban dos hombres, por lo que iniciaron una persecución.

Poco después constataron que el vehículo había derrapado en la calle Esquiú al 1040, y que sus dos ocupantes había escapado corriendo, dejando el rodado abandonado en el lugar, donde quedó en resguardo el sargento primero Ayarachi.

Moto robada lunes 15 La moto recuperada por policías de la Comisaría 32. Había sido robada de una casa cercana al Parque Norte. Un menor fue detenido y hay un prófugo. Policía Río Negro

Mientras que otro uniformado, el sargento Beltrán, persiguió a los sospechosos con la colaboración de efectivos de la Subcomisaría 79, de las 1200 viviendas.

Posteriormente personal de la Comisaría 32 logró demorar a uno de los autores del robo. Se trata de un adolescente de 14 años de edad, ampliamente conocido por sus reiterados golpes delictivos, informaron fuentes de la fuerza.

Por ser menor fue entregado a la operadora de turno de la SENAF -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia- de Río Negro. Sus padres no se habían presentado cuando los requirieron.