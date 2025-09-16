El auto desde el que habrían efectuado disparos había sido robado en Buenos Aires

El Fiat Cronos había sido secuestrado por policías de la Subcomisaría 79 tras una balacera. Pero se determinó que tenía pedido de captura emitido desde Avellaneda.

El auto en el que circulaba el acusado había sido robado en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

El Fiat Cronos color blanco que fue el lunes por la mañana fue secuestrado por policías de la Subcomisaría 79 de las 1200 Viviendas de Cipolletti había sido robado el 19 de agosto último en la localidad bonaerense de Avellaneda y tenía pedido de secuestro vigente.

El rodado había quedado involucrado en un hecho en el que se habían efectuado disparos con un arma de fuego, según denunciaron testigos ocasionales.

Si bien hasta el momento no se registraron personas detenidas , un hombre quedó involucrado en una causa que se inició por los tiros efectuados , a lo que se sumó el delito de encubrimiento, por la tenencia del auto robado.

La alerta se activó cerca de las 7:45, cuando vecinos de inmediaciones de la esquina de las calles Jorge Newbery y avenida La Plata, zona norte de la ciudad, denunciaron disparos provenientes de un vehículo blanco que circulaba por la zona.

Persecución y reacción hostil de la familia del sospechoso

A partir del llamado, efectivos policiales desplegaron un rápido operativo de localización que derivó en la identificación del rodado sospechoso: un Fiat Cronos que transitaba por Primeros Pobladores, en sentido sur-norte.

Al intentar interceptarlo, el conductor emprendió la fuga, lo que originó una persecución controlada por varias calles de la ciudad. Finalmente, el vehículo detuvo su marcha en calle Ceferino Namuncurá al 1400, en proximidades del barrio Del Trabajo.

Allí, el ocupante descendió rápidamente, arrojó un celular hacia el interior de una vivienda y se refugió adentro. Segundos después, varios familiares salieron con una actitud hostil hacia el personal policial, lo que motivó el pedido de apoyo a otras unidades para garantizar la seguridad del procedimiento. Mientras tanto, otro equipo acudió al lugar donde se habrían producido las detonaciones.

Conflicto con otro joven

En el lugar, un joven de 18 años relató que minutos antes había mantenido una confrontación con otro joven que circulaba en el Fiat Cronos, junto a integrantes de un segundo vehículo, un Peugeot 208 azul. Según su testimonio, luego del altercado ambos autos regresaron al lugar, y desde uno de ellos se efectuaron los disparos. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

Con intervención de la fiscalía en turno, se autorizó una requisa de urgencia sobre el rodado involucrado. En presencia de testigos, se hallaron dos vainas servidas, una calibre 22 de culote dorado con inscripción “A” y otra plateada con letra “C”, y un morral con dinero en efectivo.

Desde el gobierno provincial se destacó la “intervención precisa y oportuna del personal de la Subcomisaría 79”, que permitió “desactivar una situación de alto riesgo en la zona norte de la ciudad”.