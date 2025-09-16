Femicidio en Neuquén: la víctima había denunciado por violencia a Espinoza, quien sigue prófugo

El Juzgado de Familia dijo que, al momento de su muerte, estaban vigentes las medidas de protección, aunque había cesado la restricción de acercamiento.

La búsqueda de Luis Alberto Espinoza, pareja de Jessica Scarione y principal sospechoso del femicidio en Colonia Rural Nueva Esperanza, continúa vigente . El hombre había sido denunciado por violencia de género y se habían dispuesto medidas cautelares de protección.

El violento hecho, ocurrido presumiblemente el pasado viernes, fue descubierto por el padre del presunto autor, quien el domingo encontró a la víctima tendida en el suelo de la vivienda.

El hecho es investigado por la fiscal del caso Lucrecia Sola, quien ordenó la búsqueda y detención de Espinoza. El jefe del departamento de Seguridad Personal división Homicidios, comisario Juan Carlos Barroso, dijo a este medio que el hombre tenía denuncias por violencia de género de parte de la mujer y -entre las medidas cautelares- se había dictado la restricción de acercamiento, pero había cesado la semana anterior ya que habían vuelto a convivir.

Esta mañana, el Juzgado de Familia dio a conocer que -pese al pedido de la víctima- las medidas cautelares se mantenían vigentes al momento de su muerte.

SFP Calle El Maiz Nueva Esperanza femicidio homicidio (10) Sebastián Fariña Petersen

Según se informó oficialmente, la mujer hizo una denuncia por violencia el pasado 24 de agosto y se dispusieron medidas en su protección, al tiempo que se le brindó lugar en un refugio. También señalaron que "se le otorgó el botón antipánico que se negó a retirar".

"Se retiró voluntariamente del refugio para retomar la convivencia con Espinoza. Posterior a ello, se presentó en la Oficina de Violencia reclamando el cese de todas las medidas dispuestas en su protección y de la intervención por parte del poder judicial. No obstante, el Juzgado decidió mantener las medidas cautelares, la intervención, el otorgamiento del botón antipánico, hasta después de ser nuevamente escuchada para lo cual se la citó", se informó oficialmente.

La víctima presentaba dos disparos de arma de fuego en el abdomen, además de heridas cortantes, aunque todavía no se conocieron los resultados de la autopsia.

SFP Calle El Maiz Nueva Esperanza femicidio homicidio (8) Sebastián Fariña Petersen

La mujer tenía cuatro hijos, pero ninguno vivía con ella ya que estaban a cargo de otros familiares. El hecho ocurrió en una precaria vivienda ubicada en la calle Maiz, entre La Papa y La Vid. Allí, según contó Barroso, viven los familiares del principal sospechoso. Y fue su padre quien encontró muerta a Jessica, al advertir que no la había visto en los últimos días.

Las fuerzas de seguridad emitieron un alerta de búsqueda donde se detalla que Espinoza, de 45 años, es de contextura robusta y mide 1.63. Es de tez trigueña y cabellos y ojos oscuros.

En el contexto de la investigación, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el secuestro de las imágenes de cámaras de vigilancia en la zona; y entrevistó a vecinos y vecinas de la zona.