Motochorro arrebató un celular, no va preso, pero perdió una Honda 125

Junto a un cómplice le robó un Iphone a una vecina que esperaba el colectivo. Lo castigaron con el decomiso de la moto.

Una Honda 125 tipo en duro fue incautada al ladrón que participó en el robo del celular a una vecina.

La Justicia rionegrina le decomisó una moto Honda XR125 tipo cross a un ladrón que junto a otro cómplice le arrebató el celular a una vecina que esperaba el colectivo frente a las 1200 Viviendas de Cipolletti.

El ataque estilo motochorro ocurrió en noviembre del año pasado, a plena luz del día, y fue clave su esclarecimiento un rápido operativo policial que se desplegó de inmediato, el que resultó favorecido porque el teléfono era un Iphone 13 que cuenta con una aplicación que permite el rastreo en forma satelital.

Uno de los ladrones, identificado como Lautaro Reyes Aceved o, fue condenado en diciembre del mismo año a tres meses de prisión efectiva, por lo que ya está en libertad.

Mientras que Patricio Morales, que conducía el rodado de su propiedad, logró escapar, fue declarado en rebeldía y se pidió su captura.

Sin embargo el 19 de agosto último se presentó de manera voluntaria ante el defensor Oficial Marcelo Caraballo, lo que impulsó un pedido de audiencia en la que junto a la fiscal Eugenia Vallejos propusieron cerrar la causa en un juicio abreviado.

El acuerdo establecía imputarlo por el delito de “robo simple” e imponerle un mes de prisión de ejecución condicional, que no lo conduce tras las rejas, más el cumplimiento de pautas de conducta.

Pero además incluía la incautación de la moto y un casco. La pena fue aceptada por Morales, quien carecía de antecedentes computables, con lo que quedó asentado que reconocía haber cometido el hecho.

El juez Marcelo Gómez avaló el acuerdo y dictó el fallo como lo plantearon las partes. Sostuvo que además de la confesión del acusado contaban pruebas contundentes reunidas en la investigación. Entre ellas la declaración de la víctima y de los policías que intervinieron en el procedimiento.

Robo, persecución y captura

El robo ocurrió el mediodía del 16 de noviembre de 2024 en la esquina de las calles Esquiu y Naciones Unidas, donde la víctima esperaba el colectivo con el móvil en la mano. Ese detalle fue advertido por los motochorros, porque frenaron frente a ella y Reyes Acevedo le sujetó con fuerza la mano y le arrebató el aparato.

La mujer inmediatamente se dirigió hasta la Subcomisaría 79, ubicada a unas seis cuadras de distancia, y denunció el hecho.

A partir de allí se desplegó un operativo con la participación de policías a pie y en patrulleros de la unidad, y la colaboración de efectivos de la Comisaría 24.

Pero fue clave que previamente rastrearan el teléfono desde la aplicación Icloud, operación que arrojó como última ubicación la esquina de Paraguay y Rio Colorado, en el barrio Luis Piedrabuena.

Hasta el lugar fue una patrulla de uniformados, donde lograron divisar la moto en la que se trasladaban los acusados. Reyes Acevedo intentó escapar corriendo por la calle Río Colorado, pero fue apresado tras una persecución con el Iphone en su poder.

Sin moto, se deberá portar bien

La pena de prisión en suspenso incluyó también el cumplimiento de medidas de conducta por el término de dos años. En este marco, tendrá que mantener domicilio, no cometer nuevos delitos, como tampoco consumir bebidas alcohólicas en exceso ni drogas en la vía pública y presentarse cada dos meses al control de Patronados de Presos y Liberados.

Pero además también le secuestraron la moto Honda, medio con la que cometió el hecho, y un casco, elementos que quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, que deberá definir su destino.

En tanto que el teléfono fue devuelto a su propietaria.