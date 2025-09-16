Motochorro quiso robarle la cartera a una mujer y chocó contra un patrullero

Ocurrió en la madrugada de este martes en Cipolletti. La policía persiguió al ladrón hasta Fernández Oro, donde impactó contra un móvil que resultó con graves daños.

El patrullero de la Comisaría de Fernández Oro resultó con graves daños por el choque del motociclista.

Una imponente persecución policial generó tensión y desconcierto por las incesantes sirenas de varios patrulleros y voces de un megáfono que se escucharon durante la madrugada de este martes en un amplio sector de Cipolletti.

El incidente culminó el Fernández Oro , donde el prófugo que conducía una moto de alta cilindrada chocó contra un patrullero de la Comisaría 26.

El episodio se desató cuando una mujer se acercó a un móvil policial que patrullaba por calles Arenales y Río Negro, en el barrio Antártida Argentina y visiblemente alterada , denunció que un hombre en una moto tipo cross había intentado arrebatarle su cartera.

Con ese dato más las descripciones brindadas por la víctima se inició un veloz operativo que permitió a los pocos minutos detectar al sospechoso que circulaba en una poderosa motocicleta de color naranja, sin luces ni casco.

Balizas, sirenas y órdenes por megáfono

Los efectivos intentaron interceptar al motociclista dándole la “la voz de alto”, pero el sujeto escapó a toda velocidad, iniciando así una persecución en la que participaron varias unidades, con uso de balizas, sirenas y comandos por megáfono.

El prófugo tomó en dirección a Fernández Oro, donde terminó impactando de frente contra un patrullero tras realizar maniobras peligrosas.

Moto secuestrada persecución El sospechoso escapó en la poderosa moto tipo cross hacia Fernández Oro, donde fue atrapado tras chocar un patrullero. Policía Río Negro

El hombre fue detenido en el lugar y trasladado rápidamente al hospital local con lesiones en una pierna, aunque fuera de peligro.

Posteriormente, se verificó que la moto tenía pedido de secuestro vigente por el delito de robo, hecho denunciado en General Roca en enero último.

La fiscalía interviniente dispuso el secuestro tanto del vehículo involucrado como del móvil policial que resultó con daños importantes en su parte frontal. Se presume que no solo fueron averías en la chapa, sino también en el motor, por lo que deberá quedar fuera de servicio.

Se iniciaron actuaciones por atentado a la autoridad, encubrimiento y siniestro vial. Luego de los trámites de rigor quedó en libertad.

Otro prófugo en moto impactó contra un auto estacionado

Un joven de 18 años fue demorado este domingo por la tarde en Fernández Oro luego de evadir un control policial y protagonizar una breve pero peligrosa persecución por calles céntricas de la ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 17:45, cuando personal policial de la Comisaría 26 de la localidad intentó detener a un motociclista que circulaba sin patente visible y realizando maniobras temerarias, incluyendo aceleraciones bruscas que generaban ruidos fuertes.

Moto chocada auto estacionado

Lejos de acatar las señales de detención, el conductor aceleró y escapó a gran velocidad por calle 25 de Mayo, circulando en contramano y poniendo en riesgo a peatones y automovilistas. La persecución culminó en la intersección de calles Villegas y Mitre, donde el motociclista perdió el control del vehículo y colisionó contra un automóvil estacionado. Luego de la caída, fue rápidamente reducido por los efectivos policiales.

El joven fue demorado por resistencia a la autoridad y quedó notificado en las actuaciones judiciales correspondientes. La motocicleta, una Motomel de 200cc, fue secuestrada por no contar con seguro vigente ni documentación habilitante. Además, se constató que el conductor no poseía licencia de conducir.