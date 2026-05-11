Del cuidado de adultos a la logística petrolera: el VMOS abre nuevas puertas laborales en Río Negro

El VMOS avanza con miles de empleados rionegrinos aportando su granito de arena. Muchos no tenían experiencia en gas y petróleo y se animaron a dar el salto.

En la inmensidad de la estepa rionegrina, el campamento PK 327 del oleoducto VMOS late con una intensidad que no conoce de pausas. Allí, entre el rugido de las máquinas y el despliegue de ingeniería, se levanta una de las obras energéticas más estratégicas del país , el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur . En la rutina diaria de la obra se esconden cientos de historias de trabajadores que buscan cambiar su vida a través del proyecto.

Detrás de los tubos y las soldaduras del oleoducto que permitirá exportar la producción de Vaca Muerta , el verdadero motor del proyecto son las historias de superación local, como la de Yolanda Palma , una vecina de Cinco Saltos que representa el nuevo perfil del trabajador en la industria: aquel que no venía del petróleo, pero encontró en él un futuro.

Yolanda Palma es, en sus propias palabras, “una mamá que se animó” . Hasta hace poco más de un año, su realidad era muy distinta: trabajaba como cuidadora de adultos mayores en un hogar. Pero el 8 de marzo de 2025 , su vida dio un giro profundo al incorporarse al proyecto VMOS . Hoy se desempeña como apuntadora y pañolera en el área de almacén, un nodo crítico para que la obra no se detenga.

Su transición no fue solo de rubro, sino de estilo de vida. El esquema de 28 días en el campamento por 7 de descanso, lejos de su casa y de sus hijos, exigió una adaptación rápida y una voluntad inquebrantable para incorporar habilidades técnicas desde cero.

“Tuve que aprender y asumir responsabilidades distintas. Pero si mañana la obra se termina, me llevo una mochila llena de herramientas y aprendizajes para poder desempeñarme en otro ámbito”, reflexiona Yolanda, destacando que el crecimiento personal es el activo más valioso que le deja esta experiencia.

El rol clave detrás de cada frente de obra

En el campamento PK 327, el almacén funciona como un cerebro logístico. La tarea de Yolanda es garantizar que cada equipo en campo tenga lo necesario en el momento exacto. Desde la gestión de documentación hasta el abastecimiento de electrodos, discos, aceites, cubiertas y servicios mecánicos, todo se organiza mediante un sistema digital que responde en tiempo real.

Esta labor demuestra que el desarrollo energético en Río Negro no solo demanda especialistas en yacimientos, sino que abre un abanico de oportunidades en logística, administración y gestión tecnológica para trabajadores que llegan con ganas de aprender.

Impacto regional: más de 2.700 empleos directos

El caso de la trabajadora de Cinco Saltos no es aislado. Se estima que el desarrollo del VMOS y sus obras asociadas movilizan actualmente a más de 2.700 trabajadores directos, con una prioridad clara: la mano de obra rionegrina a partir de la ley 80/20, para que el 80% de los trabajadores del VMOS sean rionegrinos.

A esto se suman miles de empleos indirectos en sectores como alimentación, salud, transporte y mantenimiento, que dinamizan las economías locales.

trabajadores vmos El VMOS se transformó en una fábrica de oportunidades laborales en Río Negro.

“El proyecto para la provincia significa crecimiento y oportunidad para nosotros”, señala Yolanda con convicción. Para ella, el impacto trasciende las fronteras del campamento: “Se nos abrió una posibilidad, no solo a quienes estamos acá, sino también a empresas que brindan servicios. Y se nota el impacto en las localidades cercanas. Esto no es solo para nosotros, va más allá de la obra. Abarca a un montón de gente”.

En cada jornada de stock y coordinación, la crónica de esta obra se escribe con el esfuerzo de quienes, como Yolanda, decidieron cambiar de rumbo para ser protagonistas del desarrollo productivo de su provincia a partir del VMOS. Porque detrás de la infraestructura, lo que queda es el conocimiento y la oportunidad concreta de un futuro mejor para las familias de la región.