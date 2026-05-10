Preocupación en Esquel: investigan un posible caso de hantavirus en terapia intensiva

El paciente, de Corcovado, está con respirador y en estado delicado. Esperan resultados para confirmar si se trata de hantavirus.

Un paciente permanece internado en estado crítico en el Hospital Zonal de Esquel. Foto: Gentileza.

Un paciente oriundo de Corcovado permanece internado en estado crítico en el Hospital Zonal de Esquel , donde se investiga si padece hantavirus , una enfermedad que genera alarma en la región .

Según trascendió, la persona se encuentra en la unidad de terapia intensiva , con asistencia respiratoria mecánica y bajo monitoreo constante. Su estado es delicado y el pronóstico, reservado .

Profesionales de la salud indicaron que se aguardan los resultados de los estudios para confirmar o descartar la presencia del virus . Mientras tanto, se activaron los protocolos correspondientes ante casos sospechosos.

Alerta por hantavirus: confirman un caso en Bariloche y refuerzan controles en la región

Días atrás, la confirmación de un caso de hantavirus en San Carlos de Bariloche volvió a poner en alerta a las autoridades sanitarias de Río Negro, con impacto en toda la región, incluida Cipolletti.

Se trata de un hombre de 45 años que permanece internado en el hospital Ramón Carrillo, en el área de Cuidados Intermedios, con síntomas respiratorios y bajo monitoreo constante.

Tras la confirmación del diagnóstico, su entorno cercano —su pareja e hijo— fue aislado de manera preventiva, mientras se refuerza la vigilancia epidemiológica.

El dato clave que preocupa a Salud es que aún no se determinó la cepa del virus. Si se tratara de la variante Andes, presente en la Patagonia, existe riesgo de transmisión entre personas.

Qué es el hantavirus y por qué preocupa

El hantavirus es una enfermedad viral que puede transmitirse a través del contacto con roedores o sus secreciones. En la Patagonia, cada caso sospechoso genera especial atención por su potencial gravedad.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores musculares, cansancio y pueden avanzar hacia complicaciones respiratorias severas.

Recomendaciones para prevenir contagios

Desde el ámbito sanitario reiteraron medidas clave para reducir riesgos, sobre todo en zonas rurales:

Ventilar ambientes cerrados antes de ingresar.

Evitar la acumulación de residuos.

Extremar cuidados en galpones, leñeras y espacios poco ventilados.

Además, remarcaron la importancia de acudir de inmediato a un centro de salud ante la aparición de síntomas compatibles.