Confirman un caso de hantavirus en El Bolsón y aíslan a 12 contactos estrechos

Se confirmó un nuevo caso positivo de hantavirus en El Bolsón, el paciente fue derivado a Bariloche. ¿Cuál es el estado de salud?

Un hombre, fue confirmado como positivo de Hantavirus en El Bolsón. Se encuentra estable en el hospital de Bariloche.

Se confirmó un nuevo caso positivo de hantavirus en la Comarca Andina. El Hospital de Área de El Bolsón informó que un paciente varón, mayor de edad, fue diagnosticado con la enfermedad tras ingresar a la guardia y que, como parte del protocolo epidemiológico, se dispuso el aislamiento preventivo de al menos 12 contactos estrechos en la región.

El caso fue detectado durante la jornada de este lunes en el hospital local y, tras la confirmación del resultado, el paciente fue derivado al Hospital Zonal de Bariloche. Según precisaron las autoridades sanitarias, el hombre se encuentra clínicamente estable e internado en la Unidad de Cuidados Intermedios, sin necesidad de terapia intensiva.

La directora del Hospital de Área de El Bolsón, Dina Lavesini , brindó detalles en conferencia de prensa y llevó tranquilidad a la comunidad al remarcar que el cuadro está controlado. “ El paciente está estable, se fue bien del hospital. Fue derivado en ambulancia y permanece estable en Bariloche . No está en terapia ”, explicó.

Lavesini también indicó que el paciente había realizado consultas previas en la guardia. En ese marco, explicó que el seguimiento fue permanente hasta que los estudios permitieron levantar la sospecha clínica. “El paciente consultó varias veces a la guardia, fue citado de manera periódica y, cuando un laboratorio dejó de ser normal, se confirmó la sospecha y se derivó con protocolo”, señaló.

confrenecia de prensa hospital el bolson La dirección del Hospital realizó una conferencia de prensa esta mañana para informar la situación. Gentileza Ahora Comarca

Contactos estrechos y aislamiento sanitario

Como establece el protocolo vigente para hantavirus, los equipos de salud activaron de inmediato la investigación epidemiológica. Desde el área de Epidemiología del hospital detallaron que fueron identificados al menos 12 contactos estrechos, tanto de El Bolsón como del noroeste de Chubut, quienes permanecen bajo aislamiento preventivo por un período de 21 días.

“Siempre que se confirma un caso hay que aplicar todos los protocolos: seguir el estado del paciente, levantar información mientras está estable y buscar todos los posibles contactos”, explicaron desde el área. El trabajo incluye el seguimiento diario de las personas aisladas y la vigilancia sanitaria para detectar de manera temprana cualquier síntoma compatible con la enfermedad.

Hasta el momento, ninguno de los contactos identificados presentó signos clínicos de hantavirus. Las autoridades remarcaron que el aislamiento es una medida preventiva clave para reducir riesgos, especialmente en una región donde existe circulación del virus.

hospital-bariloche.jpg El paciente fue trasladado en ambulancia al hospital de Bariloche. Archivo

Investigación epidemiológica y contexto regional

Los equipos de salud también avanzan en la investigación ambiental para determinar el posible lugar de contagio. Según se indicó, el domicilio del paciente es urbano, pero la evaluación va más allá de ese dato. “No se investiga solo el domicilio, sino hábitos, actividades y movimientos del paciente en un período amplio”, explicaron.

En ese sentido, los especialistas señalaron que el período de análisis suele retroceder entre 45 y 60 días, de acuerdo con el tiempo de incubación del virus. Además, advirtieron que la enfermedad no es estacional y puede presentarse en cualquier momento del año. “Bariloche ha tenido casos, incluso a fin de año. Siempre tiene que ver con los hábitos y las formas de exposición”, indicaron.

También se mencionó que factores ambientales, como los incendios forestales recientes, podrían influir en el desplazamiento del roedor colilargo, principal vector del hantavirus, aunque aclararon que aún es prematuro establecer un vínculo directo en este caso.

roedor hantavirus.jpg Piden extremar recaudos en la zona. Archivo

Recomendaciones a la comunidad

Ante la confirmación del caso, desde el sistema de salud reiteraron una serie de recomendaciones preventivas para la población. Entre ellas:

Evitar el contacto con roedores y sus excrementos.

Ventilar ambientes cerrados que hayan permanecido sin uso.

Mantener la higiene en viviendas y galpones.

Consultar de inmediato ante la aparición de síntomas como fiebre alta, dolores musculares, cefalea o dificultades respiratorias.

Las autoridades también pidieron calma a la comunidad y recordaron que, ante cualquier duda, los vecinos pueden comunicarse con el hospital. “Si no fueron contactados por el sistema de salud, quédense tranquilos. No hay ninguna situación extraña”, remarcaron.

Finalmente, destacaron que el protocolo nacional fue actualizado el año pasado, reduciendo el tiempo de aislamiento de contactos estrechos a 21 días, lo que permite un seguimiento más eficiente y menos impacto psicológico en las personas aisladas, sin dejar de lado el control sanitario estricto.