Misterio por la muerte de un turista en El Bolsón

Un hombre de 64 años fue encontrado sin signos vitales en el camino al refugio del Cajón del Azul. El cuerpo fue trasladado por personal policial hasta la base.

El turista oriundo de Lomas de Zamora se descompensó en el Mirador de los Piches.

Un episodio trágico tuvo lugar en el camino hacia el refugio del Cajón del Azul en El Bolsón . Un turista de 64 años oriundo de provincia de Buenos Aires fue hallado sin signos vitales en el Mirador de Los Piches. El cuerpo del hombre fue trasladado por agentes policiales hasta la base Wharton para realizar la autopsia.

La Comisaría N°12 de El Bolsón recibió el alerta esta mañana, sobre una persona que se descompensó en el espacio panorámico en el trayecto rumbo al refugio de montaña más popular del Área Natural Protegida Río Azul- Lago Escondido.

El personal policial se trasladó hasta el lugar y encontró al hombre de 64 años sin signos vitales . El turista estaba realizando la caminata de dificultad media junto a su pareja de 48 años. Según el relato de la mujer, estaban caminando cuando el hombre presentó dificultades para respirar y se descompensó.

Personas que transitaban el sendero colaboraron y le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron estabilizarlo y falleció en el lugar. El cuerpo fue trasladado por los agentes hasta la base Warthon, para su posterior autopsia y determinar la causa de su muerte.

pasarela refugios La pasarela de acceso al Cajón del Azul.

La Provincia de Río Negro informó que el hecho ocurrió dentro del Área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido, entre las zonas de Confluencia y el refugio La Playita. Ante esta situación, una dotación de la Brigada de Montaña junto a Guardas Ambientales se dirigió al lugar para brindar asistencia, siguiendo los protocolos de emergencia establecidos para el Área Natural Protegida.

Actualmente, el área permaneció momentáneamente cerrada y no se permitió el ingreso de visitantes durante la mañana.

Reabren el ANPRALE tras finalizar el operativo del traslado del cuerpo

Finalizó el operativo de emergencia en el Área Natural protegida Río Azul - Lago Escondido para el traslado del cuerpo del turista bonaerense hasta la base de Wharton. Tras efectuar el procedimiento de asistencia, quedó nuevamente habilitado para el ingreso de visitantes.

turistas el bolson Abren nuevamente el acceso a ANPRALE.

Durante las horas de la mañana, se llevó a cabo el procedimiento de asistencia en el camino hacia el refugio del Cajón del Azul. A partir de la activación de los protocolos de emergencia ante la situación sanitaria del turista oriundo de Provincia de Buenos Aires, se efectuó la asistencia inmediata en el camino montañoso.

La intervención fue realizada por el personal de la Brigada de Montaña, Protección Civil y el Cuerpo de Guardas Ambientales, para garantizar una respuesta rápida y coordinada. Por esta razón, se interrumpió el paso de visitantes al área protegida para preservar el paso del personal de emergencia, quienes debieron utilizar un cuatriciclo adaptado para el traslado del cuerpo, debido a la complejidad del terreno.

refugiosss El refugio del Cajón del Azul es el sendero más elegido por los turistas.

Allí, una ambulancia y el personal médico del Hospital de El Bolsón constataron el deceso. A partir del trabajo articulado de los equipos intervinientes y al cumplimiento de los protocolos establecidos para el área natural, el operativo se desarrolló de manera segura y ordenada, lo que permitió restablecer las condiciones necesarias para el uso público del área.

Una vez que finalizaron las tareas, el acceso a los refugios se liberó y actualmente los visitantes ingresan con normalidad. Sin embargo, continúan las recomendaciones habituales para el disfrute responsable de la naturaleza de El Bolsón, como la prohibición de prender fuego en todo el territorio de ANPRALE, debido a la emergencia ígnea que afecta a las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén.