Una rionegrina murió tras caer de un quinto piso

Una viedmense de 36 años falleció al caer del 5to piso de un departamento en la costa bonaerense. Testigos de la caída dieron versiones confusas y cruzadas.

Una tragedia sucedió la mañana del 25 de enero en un complejo de departamentos en San Bernardo del Tuyú cuando una joven de 36 años , oriunda de Viedma cayó desde el quinto piso y murió en el acto . La situación tuvo lugar a las 9 de la mañana en Navidad , en un complejo de departamentos ubicado en la calle Hernández 44 de la localidad de Partido de la Costa.

Según informó NoticiasNet, el caso tomó trascendencia en las últimas horas cuando el medio confirmó que la víctima era una mujer nacida en Viedma, la capital de Río Negro.

La tragedia fue alertada a través de un llamado al 911 y en escasos minutos, arribaron al lugar efectivos policiales y una ambulancia para asistir a la mujer. Sin embargo, el personal médico constató que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Según informó el medio local, la joven desde hace un tiempo vivía en La Plata para cursar sus estudios universitarios. En la actualidad, se encontraba de vacaciones junto a su novio en la costa bonaerense.

san bernardo del tuyu La mujer oriunda de Viedma se encontraba de vacaciones en San Bernardo del Tuyú junto a su novio.

Versiones cruzadas de los testigos

La Fiscalía de turno se hizo presente en el lugar, para efectuar las pericias y realizar las entrevistas a los testigos del lugar para investigar si se trató de un accidente, de una posible autodeterminación o si hubo signos de criminalidad que derivaron en el trágico desenlace.

Se ordenó la autopsia al cuerpo para determinar la causa de muerte

Por esta razón, hasta que no se concluya con el estudio de la autopsia, el cuerpo no podrá ser trasladado hasta Viedma para su sepultura y despedida de sus seres queridos.

san bernardo La rionegrina residía hace tiempo en La Plata pero se había trasladado hasta la costa bonaerense para vacacionar.

El momento de la caída de la mujer fue definido como un confuso episodio, ya que los testigos citados por medios de San Bernardo otorgaron versiones diferentes y cruzadas, que no aportaron claridad a la investigación en curso.

Hasta el momento se aguardan los resultados de la autopsia para avanzar con las diligencias judiciales correspondientes.