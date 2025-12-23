Banda de entraderas en Río Negro-Neuquén: apareció un testigo clave

Tras la ejecución de cuatro allanamientos en General Roca se detuvo a tres nuevos presuntos integrantes de la banda delictiva.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra tres hombres en el marco de una investigación por una asociación ilícita que ya suma diez personas imputadas . Los tres integrantes de la banda de entraderas fueron detenidos durante una serie de allanamientos realizados ayer en General Roca . A pedido de la acusación, el juez de Garantías resolvió que permanezcan detenidos con prisión preventiva.

Durante la audiencia, la Fiscalía atribuyó a los nuevos involucrados su pertenencia a la organización delictiva que protagonizó violentas entraderas y robos en viviendas de diferentes ciudades del Alto Valle.

La acusación describió a la banda con una estructura con roles definidos y un accionar reiterado en ataques contra viviendas. En cuanto a las calificaciones legales, uno de los imputados fue acusado por tentativa de robo en poblado y en banda , otro por robo en poblado y en banda , y el tercero por robo agravado por ser cometido en poblado, en banda y con el uso de un arma de fuego impropia .

Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los tres acusados

El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de los imputados teniendo presente que “pese a no poseer antecedentes penales la calificación legal por la que se tuvieron por formulados los cargos tendría una pena efectiva”.

banda de entraderas La banda compuesta por diez hombres están imputados por el delito de once robos en General Roca y uno en Allen.

“Pero no debemos olvidar que estas personas ultrajaron domicilios, atacaron a personas con alto grado de vulnerabilidad, avanzaron contra ellos sabiendo que eran adultos mayores”, explicó la fiscal del caso.

La representante del organismo remarcó el peligro de entorpecimiento en la investigación, ya que los movimientos de la banda fueron realizados con mucha organización y han ejecutado un ocultamiento de los vehículos utilizados para cometer estos delitos. “Han ocultado estos vehículos o los han eliminado como el caso de la Jeep Compass que fue hallada quemada en la zona de chacras de Allen” indicó la Fiscalía.

audiencia banda de entraderas El defensor oficial de dos de los tres imputados se opuso a la prisión preventiva y propuso una tobillera electrónica.

La investigación tiene un testigo de identidad reservada

Además, la representante fiscal explicó el riesgo que representa el proceso judicial, ya que existe un testigo de identidad reservada y es necesario procurar su seguridad, para que aporte información que ayude a avanzar con la investigación.

Así mismo, los celulares secuestrados ayer se enviarán a la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) para su análisis, también se concretarán otras medidas cautelares como una rueda de reconocimiento de personas.

robo comando general roca GIF Los tres hombres fueron imputados y quedaron detenidos en prisión preventiva por el plazo de dos meses.

El defensor penal se opuso a la prisión preventiva y propuso tobillera electrónica

El defensor penal público que asistió a dos de los tres hombres se opuso tanto a la imputación como a la prisión preventiva y propuso una tobillera electrónica con prohibición de acercamiento a los domicilios de todos los imputados. Mientras que el abogado particular subrayó que “por parte de mi asistido no ha habido ningún tipo de oposición respecto del proceso, cuenta con trabajo estable, y tiene hijos menores de edad que dependen de sus ingresos”.

Finalmente, el juez de Garantías no hizo lugar a la oposición que realizaron los defensores, tuvo por formulados los cargos y resolvió que la prisión preventiva sea por el plazo de dos meses.