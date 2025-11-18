Desbarataron una peligrosa banda que realizaba entraderas en Neuquén con posibles vínculos en Río Negro

Hay indicios de que sus integrantes habrían protagonizado el atraco a la familia Cervi. Uno de los detenidos era buscado desde 2023.

Uno de los integrantes de la peligrosa banda delictiva quiso escapar a la carrera pero fue reducido en medio de unos cañadones.

Una paciente tarea de los sabuesos de la Policía provincial permitió desbaratar una banda delictiva que está bajo sospecha por una seguidilla de asaltos cometidos en esta capital y otras localidades de la región. Hay cuatro detenidos.

La Policía del Neuquén logró un contundente golpe contra una organización delictiva dedicada a violentas entraderas en Neuquén capital y con posibles ramificaciones en localidades de Río Negro . El accionar policial permitió aprehender a cuatro sospechosos, recuperar bienes sustraídos y secuestrar vehículos, armas, dinero y equipos utilizados para cometer los ilícitos.

El procedimiento, desarrollado por el Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales , comenzó a raíz de una causa por “robo en poblado y en banda”, con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos , a cargo del fiscal Mauricio Zabala . Justamente, uno de los hechos que investiga este funcionario del MPF es el violento atraco a un domicilio donde se encontraba el diputado nacional Pablo Cervi y familiares.

banda entraderas Secretaría de Prensa y Comunicación

Usaban vestimenta policial para los golpes delictivos

Tras varios meses de investigación, personal de la División Robos y Hurtos detectó que la banda operaba bajo un patrón reiterado: acciones coordinadas, uso de vestimenta que dificultaba la identificación, comunicación interna permanente y simulación de pertenecer a fuerzas de seguridad. Los delincuentes irrumpían en viviendas, principalmente habitadas por personas mayores, reduciendo a sus ocupantes mediante amenazas y violencia para apoderarse de dinero y bienes de valor.

El avance de las tareas de campo, sumado a diversas herramientas investigativas, permitió establecer domicilios vinculados a los sospechosos. Con esta información, los equipos policiales organizaron un dispositivo de observación continua en sectores estratégicos de la ciudad. Durante la madrugada del jueves 13 de noviembre, los investigadores se apostaron en inmediaciones del barrio Gamma, donde habían identificado una torre de departamentos utilizada como aguantadero por la organización criminal.

banda entraderas Secretaría de Prensa y Comunicación

Tras horas de vigilancia sostenida, una camioneta vinculada a miembros del grupo delictivo ingresó al predio y luego se retiró a gran velocidad. Los móviles encubiertos interceptaron el rodado, logrando reducir a la conductora y a un acompañante masculino. En simultáneo, un tercer individuo descendió desde la caja del vehículo y huyó hacia la zona de bardas. La persecución a pie exigió un notable esfuerzo físico y operativo, ya que el hombre se desplazó por cañadones y pendientes pronunciadas mientras arrojaba diversos objetos. A pesar de las dificultades del terreno, el personal policial lo alcanzó y detuvo.

El sospechoso fue identificado por sus iniciales como W.R.L., un delincuente de alta peligrosidad, con amplios antecedentes y pedido de captura vigente desde marzo de 2023 emitido por la Oficina Judicial de Trelew, además de otra orden de detención dictada en julio del mismo año por la jueza penal Marcela Pérez, de Puerto Madryn. Entre sus antecedentes figuran la evasión de la Alcaidía de Trelew en junio de 2023, condenas por robos calificados bajo la modalidad de entraderas, uso de documentación apócrifa y vínculos con grupos delictivos organizados, incluido el entorno de un delincuente, condenado a prisión perpetua.

Asimismo, otro de los detenidos -un hombre oriundo de esta provincia- registra antecedentes por delitos contra la propiedad, tenencia de armas y condenas previas, encontrándose en libertad asistida al momento del procedimiento. Hubo, además, otras dos personas detenidas, en este caso dos mujeres, que carecían de antecedentes.

banda entraderas Secretaría de Prensa y Comunicación

Al día siguiente, otra diligencia de allanamiento en el sector Oeste de la ciudad permitió asegurar elementos relevantes para la investigación, corroborando la relación del inmueble con uno de los detenidos. Entre los bienes secuestrados se encuentran tres vehículos, equipos de comunicación, indumentaria utilizada en los hechos, teléfonos celulares, un inhibidor electrónico, municiones (230 cartuchos calibre 9 milímetros), patentes robadas, dinero en efectivo ($1.800.000 pesos argentinos y 17.300 dólares), además de otros objetos vinculados al accionar de la banda.

Varios elementos de prueba para la causa penal

La minuciosa labor investigativa, el profesionalismo demostrado en terreno y la coordinación entre las diferentes divisiones intervinientes permitieron neutralizar a la organización delictiva, recuperar elementos probatorios y aportar información sustancial para el avance de la causa.

Participaron en el operativo la División Robos y Hurtos, la División Recaptura de Evadidos, la División Delitos Ambientales, la Oficina Administrativa y la Oficina Delitos Conexos, todas dependientes del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales.