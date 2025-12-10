Banda de entraderas en Río Negro-Neuquén: ahora se suman dos integrantes neuquinos

La Justicia de Río Negro sumó dos acusaciones contra dos hombres de la capital neuquina, lo que conforma la banda delictiva con siete miembros.

La Justicia de Río Negro que investiga a los integrantes una banda delictiva dedicada a realizar robos violentos y entraderas en viviendas del Alto Valle , acusó a dos hombres más de participar de la asociación ilícita . Se trata de dos neuquinos , uno de 38 y otro de 34 años que habrían sido parte de asaltos en Cipolletti, General Roca, Neuquén, Villa Regina y Allen.

La audiencia de formulación de cargos acusó a cinco integrantes de la banda el pasado 13 de noviembre, tras haberse concretado diversos allanamientos simultáneos efectuados por la Policía de Río Negro en Cipolletti y en General Roca . En esa audiencia se formuló cargos contra los cinco imputados, que se suman a los dos neuquinos acusados , lo que conforma una banda con siete integrantes.

Los nuevos imputados que integrarían la asociación ilícita , tienen vigente la medida cautelar de prisión preventiva . Los neuquinos, asistidos por el mismo abogado particular fueron acusados como coautores de la asociación ilícita y por el delito de robo simple y agravado por ser cometido en poblado y en banda por episodios que habrían ocurrido entre octubre del 2024 y septiembre de este año.

“Todos acordaron formar parte de una asociación para cometer ilícitos indeterminados contra los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, como la seguridad y el orden público, y la propiedad, con pluralidad y diversidad de maniobras delictivas según el caso, objeto compartido y conocido por todos los nombrados, afectando el orden público al perturbar la seguridad y la confianza social” explicó la fiscalía.

Uno de los hechos delictivos en los que se basó la acusación de los neuquinos, fue por un asalto que tuvo lugar el 2 de octubre de 2024 en la calle San Juan al 3500 de General Roca. Según la teoría del caso, los dos hombres ingresaron por la fuerza al domicilio y sustrajeron una billetera con documentación de la víctima, una hidrolavadora, un taladro y un Fiat Cronos, que fue utilizado en otros hechos delictivos y abandonado posteriormente en Cipolletti.

En el día de ayer, se llevó adelante una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal resolvió mantener la acusación, la calificación legal y la prisión preventiva para los cinco hombres detenidos durante los allanamientos. La acusación se basa en doce hechos delictivos, once efectuados en General Roca y uno en Allen.

Las defensas particulares de los cinco imputados presentaron agravios al no coincidir con las medidas cautelares impuestas, como la prisión preventiva. Sin embargo, el juez no hizo lugar y definió mantener la acusación, la calificación del delito y la detención en una unidad policial.

Modus operandi

Según la acusación, el grupo realizaba el mismo modus operandi, primero realizaba tareas previas de vigilancia de los objetivos determinados, definían movilizarse en uno o dos vehículos previamente robados e irrumpían de forma violenta por las puertas traseras. Los hombres ingresaban a los patios o a la parte de atrás escalando los paredones o accediendo a través de los techos, luego reducían a sus a sus víctimas con la utilización de armas de fuego y atándolas con alambres o precintos.

Una vez que ya estaban reducidos los propietarios de la vivienda, comenzaban las amenazas exigiéndoles dólares y que revelen dónde estaba la ubicación de la caja fuerte para sustraer dinero en efectivo o diferentes divisas, oro y dispositivos electrónicos. Un detalle singular es que en ningún hecho delictivo se llevaron los teléfonos celulares. Pero el robo se completaba con la sustracción de los DVR de las cámaras de seguridad para no dejar evidencia en las imágenes del episodio.

Los cinco hombres son acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a realizar violentas entraderas y robos en viviendas. La imputación basada la participación de cada uno de ellos es de robo simple y agravado por ser cometido en poblado y en banda.

Algunas calificaciones legales fueron agravadas por el escalamiento como método para ingresar a la vivienda y se sumó el delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por el uso de la violencia, ya que maniataban a las víctimas y las amenazaban para que entreguen el dinero. Otro de los hombres fueron imputados por el robo y hurto de un vehículo dejado en la vía pública.

“Estas cinco personas que están sentadas hoy aquí se dedicaban a trabajar de esto, hay una selectividad de objetivos, un análisis muy prolijo de las víctimas y los imputados fueron estrategas para concretar los hechos que describimos” explicó la Fiscalía.

Robos planificados y vínculos regionales

De acuerdo con la acusación fiscal, los integrantes de la banda actuaban de manera organizada y con roles definidos. Utilizaban vehículos robados, realizaban tareas previas de vigilancia y se comunicaban por radios y mensajes para coordinar los movimientos.

“Supera la mera actuación plural de lo circunstancial. Esto se ha sostenido en el tiempo, son hechos que han conmocionando a la sociedad, y no descartamos que se sumen otros hechos, otras evidencias, otras personas”, agregó la fiscal jefa.

Por esta razón, los imputados continuarán cumpliendo la prisión preventiva tal lo resuelto por el juez de Garantías, por el plazo de cuatro meses.