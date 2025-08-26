Tras un importante operativo coordinado atraparon a tres neuquinos que robaron en Cipolletti

Tres personas fueron detenidas tras un rápido operativo conjunto entre la Policía Río Negro y la de Neuquén.

Robaron en Cipolletti y los atraparon en Neuquén a bordo de una utilitaria.

Un operativo policial permitió detener a tres sospechosos acusados de sustraer una mochila del interior de una camioneta en pleno centro de Cipolletti . Los delincuentes habrían utilizado un dispositivo inhibidor de alarmas y fueron localizados gracias al rastreo satelital de uno de los objetos robados.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 16:30, cuando una mujer dio aviso al 911 tras advertir que le habían sustraído una mochila de su vehículo estacionado sobre calle Brentana, entre Irigoyen y 9 de Julio.

Una testigo señaló que dos hombres fueron vistos sacando elementos desde la camioneta y escapando a bordo de una Renault Kangoo de color blanco, cuya patente parcial también fue aportada a la policía.

Detuvieron en Neuquén a tres sujetos que andaban robando en Cipolletti

La damnificada indicó que dentro de la mochila había un dispositivo con geolocalización satelital, lo que permitió ubicarla en la ciudad de Neuquén. Inmediatamente, una comisión de la Comisaría 4ª de Cipolletti, en coordinación con la policía neuquina, se desplazó hacia la zona señalada.

El vehículo buscado fue localizado en calle Chocón, en cercanías de un supermercado. Allí se interceptó la Renault Kangoo y se identificó a sus tres ocupantes: una mujer y dos hombres, todos mayores de edad y oriundos de Neuquén capital.

Detenidos y secuestro del vehículo

Durante la requisa del rodado se hallaron los elementos sustraídos. El Ministerio Público Fiscal de Río Negro dispuso la detención de los tres sospechosos y el secuestro del vehículo, que será sometido a diligencias procesales.

Las tres personas quedaron detenidas en la Comisaría 4ª de Cipolletti a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.

Desde la Policía rionegrina destacaron la coordinación con la fuerza neuquina, que permitió esclarecer rápidamente el hecho y recuperar los bienes robados.