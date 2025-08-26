Detuvieron a otros dos policías por el violento asalto a un matrimonio mayor de Cipolletti

Ya son tres los detenidos por el asalto ocurrido en marzo de este año, donde golpearon salvajemente a una pareja para robarles. Hay un oficial tras las rejas.

El procedimiento realizado en la Comisaría 21 de Roca. Detuvieron uno de los policías sospechados de haber participado en un violento asalto en Cipolletti.

Dos policías de la fuerza rionegrina fueron detenidos durante la mañana de este martes en General Roca , acusados por su presunta participación en el violento asalto que sufrió un matrimonio mayor de Cipolletti el 20 de marzo último.

Ya son tres los uniformados apresados por el mismo caso. El primero en caer fue el oficial Inspector Enzo García quien también trabajaba en Roca y fue apartado de la fuerza, de acuerdo a lo que informó el gobernador Alberto Weretilneck poco después del hecho.

La investigación había arrojado que tres delincuentes habían ejecutado el atraco , por lo que faltaban arrestar a los dos cómplices que faltaban y que, se sospechaba, también integraban la institución policial.

La pesquisa llevó a que esta mañana de martes se realizaran operativos en la Comisaría 21 y otro en la Ciudad Judicial donde detuvieron a los dos uniformados que se desempeñaban en esos lugares, informó el sitio ANRoca.

Se destacó que el procedimiento se llevó a cabo en medio de un gran despliegue policial en la Comisaría 21 y en el edificio judicial, con el control de funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti.

Transcendió que en los efectivos iban a ser trasladados a Cipolletti y que en el transcurso del miércoles se realizaría la audiencia de formulación de cargos.

"Dame la guita o lo mato"

Poco después del mediodía del jueves 20 de marzo, Juan Carlos Gorini, de 69 años y conocido como El Cheva, y su esposa María Ladavaz, de 70, propietaria de la tradicional tienda Selecciones Rosmary, observaron a un sujeto con uniforme de policía parado en la vereda de su casa situada detrás del local comercial, en Brentana 440.

Cuando el hombre salió a atenderlo, el desconocido -que estaba a cara descubierta- le preguntó si ellos habían denunciado una llamada falsa de la ANSES (como efectivamente había sucedido), pero sorpresivamente el visitante lo metió violentamente hacia adentro, arrastrándolo. Después apareció un cómplice vestido de traje que ingresó también al domicilio, mientras que un tercero quedó merodeando en el exterior, creen que “haciendo de campana”. Después se determinó que era García y que se movilizaban en un Volkswagen Fox.

Brentana y Alem.jpg

En el interior de la vivienda los dos delincuentes redujeron a la pareja y actuaron con una hostilidad despiadada. El supuesto policía apuntó con un arma de fuego que llevaba a la cabeza de Gorini, mientras el otro ahorcaba a su esposa y le exigían la entrega de dinero.

“Dame la guita y lo mato”, le advertía, hasta que le entregó unos 3 millones de pesos. Pero no se conformaron y lo siguieron golpeando, incluido un culatazo en la cabeza, exigiendo más plata, porque “sabían que tenían un movimiento grande del banco”.

Bajo ese tormento la vecina admitió que tenían más dinero en una caja fuerte, de donde obtuvieron 20 mil dólares y joyas. Con el botín escaparon, dejando a Gorini mal herido, lo que derivó en que sufriera un ACV, por lo que debió ser internado y sometido a un largo tratamiento médico.

Imputado y en prisión preventiva

A principios de abril siguiente fue detenido García en el marco de una serie de allanamientos efectuados en Roca. Uno de ellos fue en la Subcomisaría 69° del barrio Nuevo, donde el acusado prestaba servicios. En ese lugar le secuestraron su celular, le colocaron las esposas y lo trasladaron en un patrullero.

El trámite incluyó la requisa de su auto, un Chevrolet Corsa estacionado frente a la dependencia policial, en el que encontraron un chaleco antibalas, un par de esposas, linterna, cuchillos, cargador de 14 municiones, una réplica de arma de fuego color negro, cuatro gorras de la Policía, una granada de gas lacrimógeno, guantes, una cachiporra, 15 municiones calibre 19 mm, tres cartuchos de escopeta, otros 16 cartuchos de escopeta en un estuche, 25 cartuchos dentro de una caja.

También allanaron la casa del policía ubicada en la calle Gavilán, donde secuestraron su arma reglamentaria, una picana, más balas y cartuchos, cuatro bombachones policiales, otras prendas de vestir, calzados, lentes oscuros y una remera, que habría utilizado el día del asalto.

Policía detenido 3

García fue imputado por el delito de "Robo agravado por el uso de arma en concurso real con robo agravado por ser cometido en poblado y en banda". En la audiencia realizada el 8 de ese mes también le impusieron un año de prisión preventiva, lapso en el que debería quedar concluida la causa.

Entre las pruebas reunidas en su contra la fiscalía mencionó el testimonio de la señora Ladavaz. Pero además destacaron que las imágenes de cámaras de seguridad recabadas por el Cuerpo de Investigación Judicial, en la que aparecen los asaltantes unas dos horas antes circulando por Brentana y Alem en el VW Fox y también una camionera Ford Ranger color rojo.

La cámara de una heladería vecina tomó cuando los tres descendieron del auto, y mientras los otros dos ingresan al domicilio, el policía acusado fue hasta la heladería, pide un helado y lo paga con su cuenta de Mercado Pago.

Pocos minutos antes de las 15 se fueron en el Fox. También observaron partir a una Ford Ranger roja que habían dejado estacionado cerca. Ambos vehículos habrían partido hacia Neuquén.

Repudio del gobernador Alberto Weretilneck

El gobernador Alberto Weretilneck se hizo eco del violento asalto sufrido por el matrimonio cipoleño y por la detención del policía, que de inmediato fue separado de la fuerza. El mandatario cuestionó duramente al acusado, a quien identificó lo identificó con nombre y apellido, acompañado con una foto del oficial.

Destacó en este sentido que "Se puso toda la información necesaria a disposición de la Justicia". Pero además Weretilneck repudió el hecho: “No voy a tolerar desviaciones en la conducta de quienes tienen el deber de cuidar a la sociedad”, subrayó.

“Quien lleva el uniforme de la Policía de Río Negro tiene que honrar la historia y el prestigio de la institución. Y quien no cumpla con ese mandato, va a tener un problema”, advirtió a través de sus redes sociales.

Enzo Garcia poliladron policia ladron.jfif

Con marcado énfasis sostuvo: “Lo digo con total firmeza: no voy a tolerar desviaciones en la conducta de quienes tienen el deber de cuidar a la sociedad. No es negociable. En este Gobierno, el que se corre de la ley, se queda afuera”.

García ya había tenido problemas con la Justicia. Fue por un violento ataque contra quien era su pareja, también policía. El hecho ocurrió en mayo de 2018 y tuvo una enorme repercusión, porque lo detuvieron luego de que le diera una feroz paliza a la mujer en plena vía pública de General Roca.

Durante la audiencia de formulación de cargos por el último asalto se mostró hostil con los trabajadores de prensa y pidió que no le tomaran fotografías, pero le rechazaron el requerimiento.