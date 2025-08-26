Insólito: perdió el control del auto, se incrustó en un semáforo y salió caminando

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que el vehículo iba a gran velocidad y quedó destrozado. Ocurrió en Córdoba.

La mujer se salvó de milagro y fue trasladada de urgencia al hospital.

Un inédito accidente ocurrió este lunes por la noche, cuando una mujer perdió el control de su vehículo e impactó violentamente contra el semáforo. El insólito accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Según se reveló a través de las cámaras que estaban instaladas en la intersección de las avenidas Ricardo Rojas y Pablo Buitrago del barrio Argüello, de la ciudad de Córdoba, la conductora a bordo de su auto Renault 9 -a pesar de la gravedad de su accidente- logró salir ilesa y caminando del lugar. Inmediatamente, fue atendida por los servicios de Emergencias que arribaron al lugar.

Las imágenes muestran cómo el auto iba a toda velocidad y termina- fuera de control- e strellándose contra un semáforo. El rodado quedó destruido.

Aunque la mujer no presentó heridas graves, fue atendida por una lesión facial. Luego, familiares la trasladaron al Hospital de Urgencias para una valoración médica más exhaustiva. Allí confirmaron que la mujer casi no sufrió consecuencias.

Manejaba a alta velocidad, se incrustó en un semáforo y salió ilesa

"Es impactante que solo haya tenido algunos pequeños cortes en la cara. Nada más", confiaron los médicos de guardia. La mujer estuvo algunas horas en observación y le dieron el alta.

La Policía informó que se investigan las circunstancias en las que ocurrió el siniestro, para determinar cómo fue que la mujer terminó impactando contra la estructura vial. A su vez, no se revelaron más detalles sobre el estado de salud de la conductora ni los posibles daños adicionales en el lugar del accidente.

Un auto voló por el aire, el conductor salió caminando y escapó

A principios de agosto se conoció un accidente de características similares que llamó la atención de todos, y cuyas imágenes se viralizaron. En el video se puede ver como el auto voló, se deslizó sobre un tendido eléctrico y el conductor salió ileso.

El hecho ocurrió en la comuna de Río Negro, provincia de Osorno, Chile, en la intersección de las calles O’Higgins con Eleuterio Ramírez, cerca del centro de esa comuna.

El insólito momento quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, que muestran cómo el vehículo sin control queda por unos segundos colgado en el cable tensor de un poste eléctrico.

Medios locales indicaron que el vehículo perdió el control, se desvió de la calzada y terminó subido a un grueso cable de acero que sostenía un poste eléctrico. A gran velocidad, el auto se deslizó por el cable, salió disparado por el aire con un giro y cayó completamente volcado sobre el asfalto.

La velocidad del automóvil provocó que literalmente "volara" y terminara en medio de la calzada. Por el ruido que generó esta secuencia, vecinos salieron alertados en ayuda del conductor, quien salió por sus propios medios del vehículo y huyó rápidamente, abandonando el lugar.

Gif Voló por los aires y el conductor salió caminando

El accidente en la comuna Río Negro no es el único con características similares en Chile, ya que se registran antecedentes de conductores en estado de ebriedad que han protagonizado "vuelos" inéditos.

En el mes de abril, un grave accidente vehicular ocurrió en la comuna de Providencia, Región Metropolitana de Chile. El incidente, que se produjo alrededor de las 03:50 horas, sorprendió a los vecinos de la zona.

Según informaron Carabineros, un vehículo que circulaba a gran velocidad perdió el control, "voló por los aires" y se estrelló contra una vivienda, la cual se encontraba deshabitada en ese momento. Afortunadamente, no hubo personas transitando por la zona en el momento del accidente, y solo se registraron daños materiales en la propiedad.