Tragedia: un nene de 2 años escapó de su casa y lo encontraron muerto en la ruta

El fatal hecho conmocionó a toda una ciudad. El pequeño vivía con su abuela y su pareja. Qué pudo saber la policía hasta el momento.

Una impactante tragedia conmocionó a toda una ciudad, al conocerse que este lunes por la noche un nene de 2 años se escapó de su casa y terminó de la peor manera. Fuentes policiales confirmaron que lo encontraron muerto.

Según revelaron los medios locales, el trágico suceso ocurrió cuando el pequeño, identificado como Neitan Gabriel Godoy , cruzó de manera repentina la Ruta Nacional N° 38 y fue atropellado por un camión cañero.

Las circunstancias exactas aún son investigadas, pero se confirmó que ocurrió en la ciudad de Alberdi en Santiago del Estero. El impacto fue letal y los equipos de auxilio que llegaron hasta la zona de Los Arroyos no pudieron salvarlo.

Según se pudo conocer, Neitan estaba bajo el cuidado de su abuela, quien había iniciado los trámites de tenencia, y de su pareja, que estaba con él instantes antes del accidente. El hombre brindó un doloroso testimonio a Noticias del Interior.

La dura historia del menor que murió trágicamente

Augusto, de 69 años, reveló que "fue un segundo de descuido, yo fui a cambiarle el televisor porque a él siempre le atraía los dibujitos. Segundos antes, él estaba conmigo en el jardín y cuando yo entré al dormitorio a cambiarle los dibujitos, él salió por la puerta lateral del domicilio que da al taller mecánico y cruzó la ruta, pero yo no vi en qué momento salió".

Profundamente conmovido, relató: "Yo soy compañero de la abuela y están viviendo en mi domicilio. Desde que la criatura tiene 2 meses nunca tuvo reconocimiento de la madre ni del padre, yo lo he criado desde ese momento hasta hoy que ocurrió esta desgracia que me tiene totalmente destruido y no sé qué va a ser de mi vida".

Con lágrimas en los ojos, expresó también: "Era nieto de mi pareja, pero para mí era más que un hijo, porque yo lo he tenido desde los dos meses y me llenaba la alegría, el alma, todo el día, la sonrisa, jugar, compartir, tenerlo a mi lado, sacarlo a pasear en el coche".

En la misma línea, subrayó: "Toda la gente me conoce cómo yo lo atendía, la abuela y yo. Jamás le faltó nada. Hasta las asistentes sociales que le dieron la tenencia a la abuela saben y reconocen cómo el chiquito estaba asistido. La abuela lo trajo desde que tenía 2 meses porque la madre no lo atendía. Hermoso, bello niño, divino, ya no lo tengo. No sé qué será de mi vida".

Tanto el personal de la Unidad Regional Sur, Bomberos Voluntarios, Guardia Urbana Municipal y el servicio 107 trabajaron en el lugar del accidente. La ruta permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas mientras se realizaban las pericias de rigor.

Por el momento, la Justicia se encuentra en plena investigación para determinar las circunstancias exactas del atropello del menor y establecer como se produjo el impacto contra el camión cañero. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre el estado del conductor ni si hubo alguna responsabilidad penal.