PAMI con nueva plataforma digital: los trámites que se pueden realizar con la app desde ahora

La obra social de los jubilados actualizó su plataforma digital para agilizar el acceso de los afiliados a sus propuestas y beneficios.

PAMI con nueva plataforma digital: los trámites que se pueden realizar desde la app desde ahora

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) , la obra social pública que da cobertura a millones de adultos mayores, ofrece prestaciones médicas, programas de prevención y asistencia en centros de atención distribuidos en todo el país. Con la idea de modernizarse y simplificar los trámites que deben hacer los jubilados y pensionados , la entidad renovó su plataforma digital e incorporó nuevas funcionalidades en la app “ Mi PAMI ”.

Con esta actualización, los afiliados podrán gestionar consultas médicas, pedir turnos y hacer una variedad de trámites a través del celular, de manera sencilla y segura y sin necesidad de dirigirse a una oficina física.

"Mi PAMI" es la aplicación oficial de la obra social de los adultos mayores . Según se informó oficialmente, está diseñada para "acercar servicios, trámites y consultas a sus afiliados de manera digital, sencilla y segura". La App , que es totalmente gratuita y se puede descargar desde las tiendas Google Play y App Store , está disponible tanto para dispositivos móviles con sistema operativo iOS como Android .

Las personas que tienen instaladas la versión anterior deben aceptar la actualización y volver a registrarse con su usuario y contraseña. El nuevo acceso incluye, además un sistema de validación reforzado busca la protección de la información sensible y se propone garantizar que únicamente el afiliado -o alguien autorizado por él- pueda entrar a su perfil.

A partir de esta herramienta, los beneficiarios de PAMI pueden visualizar su historia clínica, solicitar turnos médicos, acceder a resultados de estudios, validar recetas e incluso recibir recordatorios sobre fechas destacadas, como pueden ser controles o renovación de credenciales.

La plataforma de PAMI ofrece también un acceso directo a la red de farmaciasadheridas que facilita la ubicación y un contacto inmediato. Por otra parte, este canal de comunicación tiene un sector de noticias referidas a programas vigentes, campañas de vacunación, y servicios especiales.

estafas-virtuales-Jubilados-celular Las autoridades recomendaron no brindar datos personales por teléfono y denunciar cualquier intento sospechoso.

La lista de los trámites que se pueden hacer desde "Mi PAMI"

Desde la plataforma Mi PAMI, los usuarios pueden hacer una amplia gama de trámites, entre los que se cuentan los siguientes:

Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas

Ver su credencial digital y la de su grupo familiar

Acceder a su cartilla médica personalizada

Sacar turnos para atención en agencia

Gestionar trámites web

Consultar sus datos personales y los de su médico de cabecera

Contactar con PAMI Escucha y teléfonos de emergencias

Chatear con PAME, la asistente virtual de PAMI en WhatsApp las 24 hs

Los afiliados a PAMI tienen dos formas de acceso a la plataforma digital de la obra social, siempre con el mismo usuario y con la misma contraseña. Una alternativa es ingresar desde su celular a través de la app Mi PAMI y la otra es a través de su sitio web.

Con los cambios implementados, todas las recetas, órdenes médicas, credenciales, turnos y demás datos personales estarán sincronizados. Esto quiere decir que será siempre encontrará la misma información, independientemente de la versión que haya elegido para ingresar.

PAMI: ¿Cómo tramitar los anteojos gratuitos?

El PAMI informó que, por año prestacional, cubre sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales. Los afiliados deberán presentar la siguiente documentación: