Quiso ayudar a la amiga y denunció que el hijo le pegaba, pero ella lo negó

La mujer hizo una presentación porque temía que su amiga sufría ataques de su hijo. La supuesta víctima lo desmintió, aunque surgieron antecedentes de violencia familiar.

La vecina de San Antonio denunció que la amiga sufría hechos de violencia familiar, pero la supuesta víctima lo negó.

Una mujer denunció que una amiga es víctima de violencia por parte de su propio hijo . Dijo que vive insultándola , que la hecha de la casa y ella la suele albergar cuando eso sucede . También aseguró que en varias oportunidades el joven “le ha pegado”, y que es una persona que “no aguanta a nadie” y que es “muy agresivo”.

Por ese motivo pidió medidas para resguardar a la amiga, porque dijo que está preocupada por ella.

La presentación, realizada en la Policía de San Antonio Oeste , motorizó la apertura de una causa con intervención del Juzgado de Paz local enmarcada en la Ley 3040, que regula la Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares y el Código procesal de Familia de Río Negro.

Juzgado de Paz SAO.jpg

La dependencia judicial a cargo del juez subrogante Federico Garriga Lacaze convocó a la supuesta víctima a brindar su versión, pero no confirmó lo aseverado por la amiga, aunque no desmintió haber sido objeto de agresiones en otras oportunidades.

Había antecedentes de violencia

De hecho en el Juzgado de Paz de la localidad portuaria rionegrina hay antecedentes, pues se han tramitado denuncias anteriores por violencia en las que se dictaron medidas cautelares. También se le dio intervención a los organismos correspondientes y fueron remitidos al Juzgado de Familia.

No obstante la madre sostuvo que “hace tiempo no es víctima de violencia por parte de su hijo”, y que entendió que “de sucederse nuevos hechos de violencia hará la denuncia correspondiente en la Comisaria de la Familia”.

Ante la negativa de la supuesta víctima el magistrado resolvió desestimar la denuncia y archivar las actuaciones.

Un conflicto familiar que tuvo otras derivaciones

Un conflicto familiar en el que también intervinieron una mujer y su hijo derivó en un pedido de actuación de la justicia penal.

Sucedió días atrás en Cinco Saltos, donde una mamá denunció al hijo por malos tratos. Sin embargo la acusación, que fue tramitada por el Juzgado de Faltas local, no tuvo sustento para encuadrarla en un caso de violencia familiar (Ley 3040), por lo que el titular del juzgado, Enzo Espejo, la desestimó.

Sin embargo el magistrado tomó nota de otros detalles de la declaración de la mujer, referidos a que el joven está involucrado en la venta de drogas y que además se quita la tobillera electrónica que debe utilizar para ser monitoreado, dado que cumple una condena por un hecho que no se precisó en la resolución judicial.

tobillera electronica La mamá contó que el hijo se sacaba la tobillera electrónica que debe usar. También habló de sus vínculos con la venta de drogas. Archivo

Ante lo expresado por la señora, que aclaró que no quería impulsar una causa por esos hechos en contra del hijo, Espejo ordenó debe intervenir el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la comisión de presuntos delitos.

Aunque desestimó el planteo por los supuestos hechos de violencia, de todas maneras el juez ordenó poner en conocimiento de lo resuelto a la Unidad Procesal de Familia de Cipolletti, para que continúe la causa en el marco de la Ley Provincial D.3040 y las pautas que expresa el Código Provincial de Familia.

Le informó a la denunciante que en esa instancia deberá contar con patrocinio legal obligatorio, para lo cual podrá designar un abogado de su confianza o si padece situaciones de vulnerabilidad o falta de recursos, podrán requerir la asistencia de un profesional gratuito en la Defensoría de Pobre y Ausentes.