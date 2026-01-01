Tragedia en Río Negro: murió un bebé de un año en un accidente vial

Dos padres adolescentes y su hijo de apenas un año cayeron al canal de riego al despistarse en su vehículo. El bebé quedó atrapado en el rodado.

El auto en el que viajaban los padres adolescentes y su bebé de un año cayó al canal. El bebé murió. Foto: rnqnnoticias.

La tragedia golpeó de lleno a Chimpay y conmociona a toda la provincia. Un bebé de apenas un año murió tras quedar atrapado dentro de un vehículo que cayó al canal de riego. Manejaba su padre, de apenas 17 años, y también viajaba su mamá, de 16.

El violento despiste y vuelco ocurrió este jueves 1 de enero por la mañana y ahora la Justicia investiga cómo ocurrió. Según el informe oficial con las primera averiguaciones de la Policía , el Renault Sandero en el que viajaba la familia circulaba en sentido noroeste-sureste cuando el joven conductor perdió el control del vehículo.

En cuestión de segundos, el auto se despistó, volcó y terminó cayendo dentro de un canal de gran caudal , por lo que rápidamente comenzó a sumergirse.

Comisaría 37 Chimpay Fuentes de la Policía de Chimpay aseguraron que hubo intentos por reanimar al bebé, pero fue imposible.

El hecho se registró cerca de las 9.50 en la intersección de 9 de Julio Norte y Los Claveles, un sector urbano de la localidad, por lo que se presume que el conductor iba a mayor velocidad de la permitida.

Al caer en el canal, el pequeño quedó atrapado en el interior del rodado durante demasiado tiempo. Cuando fue rescatado y pese a los esfuerzos posteriores, murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

La investigación por el vuelco en el que murió el bebé

A partir de la gravedad del hecho, tomó intervención el Gabinete de Criminalística del Valle Medio. Los peritos realizaron un minucioso trabajo que incluyó inspección ocular, registro fotográfico y la elaboración de un croquis para reconstruir la mecánica del vuelco.

Se analizó en detalle el terreno, la posición final del vehículo y las huellas quedaron bajo análisis para establecer por qué el conductor perdió el control del rodado y si manejaba en forma imprudente.

Como parte del protocolo en este tipo de casos, al joven conductor se le extrajo una muestra de sangre en el hospital local. La medida apunta a determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol u otra sustancia.

El caso fue caratulado como homicidio culposo en accidente de tránsito.