Año nuevo trágico: dos muertos y un herido en un incidente vial en una ruta rionegrina

El auto habría despistado e impactado contra un árbol. Falleció la mujer que conducía y su hija de 14 años. Otro hijo de 12 sufrió lesiones.

Una mujer y su hija de 14 años murieron la mañana de este jueves de comienzo de año al volcar el auto en el que viabajan por la Ruta Provincial 1 que une Viedma con el balneario El Cóndor y que es muy transitada durante los meses de verano. Un nene de 12 años, miembro de la familia, resultó con heridas de gravedad.

El incidente vial se registró alrededor de las 4 de la madrugada. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial (CSV), dependiente de la Policía de Río Negro, bomberos y una ambulancia del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) asignada al balneario El Cóndor tuvieron que asistir a los damnificados, informó el sitio NoticiasNet.

Fuentes policiales citadas por ese medio informaron que tomaron conocimiento alrededor de las cinco de la mañana que se había producido un accidente en el kilómetro 26 de la ruta provincial Nº 1 donde volcó un vehículo, identificado con la marca Kia.

Choque contra un árbol

Cuando llegaron los rescatistas se encontraron con que dos mujeres que iban en el sector delantero fallecieron luego de que la conductora perdiera el dominio del vehículo en una curva peligrosa. La maniobra hizo que el rodado impactara contra un árbol que se encuentra a la vera de la ruta.

De acuerdo a la versión, en ese momento fallecieron la conductora y una hija, menor de edad, en tanto que en el sector trasero viajaba otro hijo -también menor de edad- y quedó atrapado en la cabina, y en consecuencia los rescatistas tuvieron que realizar maniobras para poder extraerlo. Al parecer, fue derivado en grave estado al Hospital Zatti.

Si bien no existen demasiadas precisiones, debido a que los rescatistas tuvieron que trabajar en la oscuridad, sobre quienes serían las víctimas, trascendió que se trata de una mujer que provenía de Bahía Blanca con su hija de 14 -también fallecida- y su hijo de 12 años, quien había sido derivado en grave estado al Hospital Zatti.

Ruta provincial 1

En principio, las autoridades pudieron constatar que la familia se dirigía al balneario El Cóndor cuando se produjo el grave episodio que suma los dos primeros antecedentes a las estadísticas de muertos en accidentes de tránsito.

Por lo que se pudo apreciar, la familia no conocería la zona en virtud de que el accidente se produjo en una curva sumamente peligrosa, en el ingreso a la planta de bombeo de la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA), donde siempre se producen accidentes. Ese sitio puntual es muy cerrado y si bien cuenta con banquinas existe un desnivel entre la cinta asfáltica y el resto de las zonas laterales.