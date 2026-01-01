Un jabalí habría provocado la tragedia vial en Viedma: identificaron a las víctimas

Es la principal hipótesis que se evalúa en la investigación. Hay antecedentes de ese tipo en el lugar. El vehículo tras el cruce del animal impactó contra un árbol. Murieron madre e hija.

El trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este jueves cerca de Viedma en el que murieron dos mujeres, madre e hija, habría sido provocado por un jabalí que se le cruzó en la ruta provincial 1, que une la capital rionegrina con el balneario El Cóndor.

La hipótesis fue informada por el sitio Noticiasnet, que además informó que las víctimas fueron identificadas como Lorena Salguero , de 45 años, mientras que la otra víctima mortal fue su hija Candela Campaña , de 14 años. En tanto que el único sobreviviente fue un adolescente de 16 años, hijo de la conductora. El chico sufrió golpes menores y se encuentra en la sala 1, acompañado por sus tías maternas.

Todos son oriundos de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y se encontraban en Viedma para visitar familiares en el marco de las celebraciones de fin de año, y luego de pasar el primero de año en El Cóndor, la familia se trasladó a Viedma a saludar amigos, de acuerdo a lo que se supo en el Hospital Zatti.

Un sitio donde se cruzan animales

La fiscal en turno Paula Rodríguez Frandsen dispuso que trabaje el Gabinete de Criminalística, dependiente de la Policía de Río Negro, y el vehículo quedó en el lugar para fines periciales a fin de constatar lo ocurrido.

Por los primeros datos recabados por el mimso medio capitalino, el vehículo Chery Tiggo 2 circulaba en sentido Viedma-El Cóndor y sufrió un despiste ante el cruce de un jabalí, lo que provocó que el rodado impactara contra un árbol. De este modo estaría desacartada la participaión de terceros involucrados en el accidente registrado a apenas tres kilómetros del ingreso a la villa marítima viedmense.

De noche, la zona del siniestro vial tiene un problema recurrente en virtud de que varios casos se produjeron de la misma manera cuando las piaras suelen cruzarse la ruta desde los campos ubicados en la falda de La Cuchilla para tomar agua a la orilla del río Negro.