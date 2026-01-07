Incendios forestales: Río Negro mantiene alerta máxima por el riesgo climático y envió brigadistas a Chubut

Este miércoles 7 de enero, la provincia de Río Negro no registraba focos activos de incendio , de acuerdo al parte diario difundido por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), en el marco de la Emergencia Ígnea vigente .

Desde el Gobierno provincial atribuyeron esta situación al "trabajo sostenido y coordinado" que llevan adelante distintos organismos provinciales y nacionales durante todo el año, tanto en tareas preventivas como en la respuesta ante situaciones de riesgo.

También destacaron la labor conjunta del SPLIF, los Bomberos Voluntarios, Protección Civil, la Policía de Río Negro y la Agencia Federal de Emergencias , que permitió mantener controlada la situación en el territorio provincial. No obstante, se insistió en que el escenario sigue siendo delicado debido a factores climáticos que elevan considerablemente el riesgo de incendios forestales y rurales.

El SPLIF informó que en gran parte de Río Negro se mantienen condiciones meteorológicas adversas, por lo que se solicitó extremar los cuidados en todas las actividades al aire libre y respetar las prohibiciones vigentes. En Bariloche, el índice de peligrosidad de incendios es muy alto, mientras que en El Bolsón y General Conesa alcanza niveles extremos. En Luis Beltrán, en tanto, el riesgo se mantiene alto.

Embed

En este contexto, las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad individual y colectiva, recordando que ante la detección de columnas de humo o situaciones peligrosas se debe dar aviso inmediato al número de emergencias 103, lo que resulta clave para una intervención rápida y eficaz.

Brigadistas rionegrinos combaten el fuego en Chubut

Mientras la situación en Río Negro se mantiene bajo control, la provincia continúa colaborando con Chubut en el incendio que afecta a la zona de Puerto Patriada. En las últimas horas, 11 combatientes del SPLIF de El Bolsón se sumaron a los 15 brigadistas de Bariloche y El Bolsón que ya se encontraban desplegados en el lugar, conformando un total de 25 combatientes rionegrinos.

Incendio Epuyen

El operativo se desarrolla en conjunto con organismos chubutenses en una zona de alta complejidad, donde el fuego impacta sobre sectores poblados de las localidades de El Hoyo y Epuyén. Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, remarcó que el trabajo de combate del fuego no reconoce límites provinciales y se apoya en la cooperación permanente entre jurisdicciones para proteger a las comunidades y a los recursos naturales.