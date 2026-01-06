Quién era la víctima del trágico choque en Ruta 40: había combatido en los incendios en Puerto Patriada

El hombre había colaborado con el combate de incendios en la Comarca Andina. Había decidido autoevacuarse en El Bolsón junto a sus perros y falleció en el siniestro vial.

En medio de los incendios forestales que afectan a Epuyén, El Hoyo y Puerto Patriada , un trágico choque sobre la Ruta 40 dejó una persona fallecida y dos heridos, en un episodio que generó fuerte conmoción en la Comarca Andina.

Con el correr de las horas se confirmó que la víctima fatal era Adolfo Marriezcurrena , quien antes del siniestro había colaborado como voluntario en el combate del fuego en Puerto Patriada , aportando apoyo logístico y trabajo con herramientas manuales junto a los brigadistas.

El hombre se desempeñaba en un camping de Puerto Patriada y, ante el avance de las llamas y la complejidad del escenario, decidió autoevacuarse y regresar hacia El Bolsón , trasladando algunas pertenencias y a su perro en su vehículo particular.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:40, a la altura del kilómetro 1910, en el sector de Las Golondrinas, cuando el automóvil de Marriezcurrena impactó de frente contra otro rodado en el que viajaba una pareja con destino a Trelew.

choqueee El trágico choque tuvo lugar a la altura del barrio Golondrinas sobre la Ruta 40.

Como consecuencia del violento choque, el conductor falleció en el lugar, mientras que las otras dos personas resultaron heridas, una de ellas con lesiones de gravedad, por lo que debió recibir asistencia médica de urgencia.

Un dato que profundizó el impacto emocional del hecho es que la mascota del hombre sobrevivió al siniestro y, al momento de la llegada de los equipos de auxilio, permanecía junto al cuerpo sin vida de su dueño. La Fiscalía intervino en el caso y dispuso peritajes, toma de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad para determinar las causas del accidente.

Continúa el combate del incendio en Epuyén

Un incendio forestal que comenzó en Puerto Patriada sobre el Lago Epuyén, avanza de forma descontrolada hacia Lago Puelo y El Hoyo, en Chubut. Uno de los focos se dirige hacia el ejido urbano de Epuyén y el otro va rumbo a los parajes El Desemboque y El Pedregoso, cerca de la cumbre del cerro Pirque.

El fuego que inició en el día de ayer en el paraje Puerto Patriada continúa activo, pasó por el Rincón de los Lobos y en la actualidad se desarrolla en el Cerro Pirque, lo que provocó la evacuación preventiva de un barrio de Epuyén, donde se ubica la principal amenaza a zonas urbanas. El incendio ya consumió 3.000 hectáreas y provocó 10 viviendas siniestradas.

Todo comenzó en la tarde del lunes en un sector llamado Primera Cantera, en inmediaciones de Puerto Patriada. El avance del fuego fue extremo debido a los fuertes vientos y altas temperaturas, cercanas a los 30 grados, condiciones que se mantuvieron hasta hoy. El avance del fuego provocó la evacuación de 700 personas, algunos de ellos pernoctaron en la Escuela 223, donde se estableció un centro para recibir a los que debieron abandonar sus hogares para resguardarse del fuego.

Los medios aéreos que participan del combate del incendio son un helicóptero con helibalde, dos aviones hidrantes y dos anfibios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), además de un avión anfibio del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut.