Trágico choque en la Ruta 40: un muerto y al menos dos heridos al sur de El Bolsón

Dos vehículos impactaron de frente en cercanías de El Bolsón. El tránsito fue interrumpido. Las causas del incidente son motivo de investigación.

Uno de los vehículos involucrados en el trágico choque registrado a pocos kilómetros al sur de El Bolsón.

Una personas murió y al menos otras dos resultaron heridas en un choque frontal entre dos vehículos registrado durante la madrugada sobre la Ruta Nacional 40 en cercanías de Las Golondrinas , una localidad chubutense ubicada al sur de El Bolsón.

El tránsito había sido interrumpido para permitir la labor de rescate y asistencia de los equipos de emergencia, mientras que esperaban la llegada de especialistas policiales para comenzar a realizar los trabajos periciales.

Ambos conductores iban acompañados. Una vez que llevaron los equipos de socorro, y luego de ser asistidos en el hospital de El Hoyo, una mujer fue derivada al nosocomio de El Bolsón y otro a Esquel.

Personal policial de la vecina provincia había cortado la circulación del tránsito para continuar con las actuaciones periciales tendientes a establecer las causas que originaron el fatal choque.

Las autoridades solicitaron a los conductores evitar la zona y circular con extrema precaución, respetando las indicaciones del personal que trabaja en el operativo, indicó el sitio noticiasdelbolson.