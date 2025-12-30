Preocupación en Cipolletti por las altas temperaturas que se vienen: recomendaciones para prevenir incendios

Las altas temperaturas elevan el riesgo de focos ígneos. Piden extremar cuidados y recordar que la quema de pastizales sin control está penada por ley.

La Municipalidad de Cipolletti solicitó reforzar todas las medidas de prevención para evitar incendios , ante el pronóstico de jornadas de altas temperaturas emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

En caso de emergencia, recordaron que las comunicaciones deben realizarse al 109. Ante cualquier duda y por más información, los usuarios pueden ingresar a www.cipolletti.gob.ar.

Desde la Dirección de Protección Civil, recomendaron mantener la limpieza de terrenos, evitar la quema de pastizales y denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda generar focos ígneos. También pidieron precaución con acopios de leña u otros combustibles, mantener libres los accesos a chacras y conservar limpios los perímetros para evitar la propagación en caso de incendio.

La Municipalidad recordó que la quema intencional y sin control de pastizales está sancionada por la Ley 26.815, que protege el medio ambiente de incendios forestales y rurales en todo el territorio nacional.

Causas más frecuentes y cuidados

Las principales causas de los incendios forestales son la quema no controlada, fogatas y colillas de cigarrillos. Además, se remarcó la importancia de no arrojar botellas ni vidrios en zonas rurales o forestadas, ya que la acción del sol puede generar efecto lupa e iniciar un foco.

Ante la presencia de fuego, es necesario avisar de inmediato a las autoridades y evacuar el área afectada cubriendo boca y nariz para evitar la inhalación de humo. Asimismo, se recomendó no regresar a sectores quemados, debido a que los puntos calientes pueden reactivarse sin previo aviso.

Usan Inteligencia Artificial para combatir incendios forestales

Gran parte del territorio de Río Negro se encuentra bajo amenaza latente de incendios forestales tras una sequía histórica potenciada por la escasez de lluvia y nieve durante el invierno en la Cordillera. Ya se registraron focos de incendio tanto en la Cordillera como en cercanías a Viedma. Para combatirlos, se utiliza Inteligencia Artificial (IA).

El último incendio activo afecta al paraje Monte Bagual, en jurisdicción de Guardia Mitre, donde el Gobierno de Río Negro desplegó un esquema de combate apoyado en tecnología de última generación, con el uso de Inteligencia Artificial, monitoreo satelital y simuladores que permiten anticipar el avance del fuego y mejorar la toma de decisiones en el territorio.

incendio forestal monitoreo

Las condiciones del terreno son un agravante ante cualquier foco de incendio forestal, ya que hay grandes extensiones de pasto seco que facilitan la propagación de las llamas. Por ello, anticipar hacia dónde puede avanzar el incendio es clave para contenerlo y trabajar para apagarlo.

La provincia incorporó estas herramientas como parte de un proceso sostenido de modernización del sistema de prevención y combate de incendios, que incluye inversión en equipamiento, capacitación permanente y el fortalecimiento de las capacidades operativas del SPLIF para intervenir en escenarios de alta complejidad.

incendios inteligencia artificial

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó el uso de estas herramientas y lamentó que el incendio tuviera origen en una negligencia humana y no en una causa natural. Señaló que el impacto del siniestro es profundo, con pérdidas sobre alambrados, pasturas, infraestructura, montes naturales, fauna nativa y bienes productivos, afectando directamente a productores y familias de la zona.

En ese marco, el coordinador del SPLIF, Orlando Báez, explicó que junto a la empresa Gptech se están utilizando sistemas de monitoreo satelital y simulación del comportamiento del fuego. Estas herramientas permiten contar con información en tiempo real y proyecciones sobre la posible evolución del incendio, lo que optimiza la planificación y el despliegue de recursos.

Las simulaciones representan un avance clave en el combate de incendios forestales, ya que permiten anticipar escenarios, definir estrategias más precisas y reforzar la seguridad de los brigadistas que trabajan en el terreno, en un incendio que continúa descontrolado y con varios focos activos.