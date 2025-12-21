Probaron en Bariloche un avión con tecnología de INVAP para detectar incendios forestales: cómo funciona

La aeronave incorpora cámaras térmicas y sistemas de transmisión en tiempo real para fortalecer la prevención y el ataque rápido del fuego.

Durante el reciente incendio registrado en la ladera del cerro Runge, en Bariloche , se llevó a cabo el primer vuelo de prueba de un avión de observación equipado con tecnología desarrollada por INVAP . Se trata de una nueva herramienta que el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) comenzó a incorporar para mejorar la detección temprana y el monitoreo de focos activos.

La experiencia fue destacada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien resaltó la incorporación de la aeronave al esquema provincial de combate de incendios. El sistema cuenta con cámaras ópticas e infrarrojas, sensores y equipos de telemetría que permiten analizar el comportamiento del fuego en tiempo real y aportar información clave para la toma de decisiones operativas.

Las imágenes del vuelo de prueba fueron difundidas por el propio mandatario a través de sus redes sociales. En el material se observa el funcionamiento de la visión térmica, que posibilita identificar focos activos, puntos calientes y zonas de riesgo con precisión, incluso en sectores de difícil acceso terrestre.

Tecnología aplicada al monitoreo aéreo

El sistema de observación se encuentra montado sobre una aeronave Jabiru J-430, propiedad de INVAP. Desde allí, las imágenes y datos recolectados son transmitidos en tiempo real al centro de monitoreo de la Central del SPLIF Bariloche, lo que permite evaluar la evolución de los focos, su intensidad y las condiciones del entorno.

Según se informó, esta capacidad de transmisión inmediata busca optimizar la respuesta en el terreno y mejorar la coordinación de los recursos desplegados durante los incendios forestales.

avion splif invap

Capacitación y próxima incorporación

La prueba realizada en el cerro Runge forma parte de un plan integral que incluyó instancias de capacitación para combatientes y personal técnico en tareas de observación aérea. Una vez completados los ajustes operativos, el sistema podría incorporarse de manera permanente al esquema provincial de prevención y combate de incendios forestales.

Refuerzo de vehículos y equipamiento para la Comarca Andina

Combatientes del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) y efectivos de la Policía de Río Negro con asiento en El Bolsón recibieron, de parte del gobierno provincial, nuevos vehículos todoterreno destinados a reforzar las tareas de prevención, control y respuesta ante posibles incendios en la Comarca Andina.

La incorporación de estas unidades se enmarca en un plan integral que articula equipamiento, tecnología, infraestructura y recursos humanos en distintos puntos de la provincia. El acto fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; el jefe del SPLIF, Orlando Baez; y el presidente del Concejo Deliberante de El Bolsón, Agustín Guasco.

1766238202_8cbf7646719111c4adae

En esta etapa se sumaron cinco vehículos todoterreno de última generación: dos cuatriciclos Polaris Sportman 850 cc, valuados en más de $28 millones cada uno, y tres UTV Polaris Ranger Crew 570 cc, con capacidad para cuatro pasajeros y un costo superior a los $41 millones por unidad. De ese total, dos cuatriciclos y un UTV fueron asignados a distintas áreas del Ministerio de Seguridad y Justicia, mientras que el SPLIF recibió dos UTV, destinados a reforzar el despliegue operativo en zonas de difícil acceso, donde los incendios forestales suelen propagarse con rapidez.

1766238301_542f4c0eb9422161b270

Los nuevos móviles permiten mejorar la movilidad en caminos estrechos, pendientes pronunciadas y áreas rurales o forestales. En particular, los UTV facilitan el traslado conjunto de personal y equipamiento, optimizando la coordinación en el terreno, mientras que los cuatriciclos aportan mayor velocidad y maniobrabilidad en intervenciones donde cada minuto resulta determinante. La inversión vinculada a esta entrega alcanza los $182 millones y se inscribe en una política sostenida de fortalecimiento del sistema provincial de prevención y combate de incendios forestales.