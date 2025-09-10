Histórico: la obra de gas para el barrio Labraña en Cipolletti comienza a concretarse

La Secretaría de Obras Públicas lanzó el llamado a licitación pública N° 19/2025 para concretar la ampliación de la red de gas natural en el barrio Labraña de Cipolletti . El proyecto contempla la contratación de mano de obra, equipos y provisión total de materiales para llevar adelante la obra que beneficiará a 140 familias del sector.

El acto de apertura de ofertas se realizará el jueves 18 de septiembre a las 10 horas en el noveno piso del edificio municipal, en la Dirección de Obras de Infraestructura (Yrigoyen 379). El presupuesto oficial asciende a $208.640.000 , con un plazo de ejecución de 150 días corridos.

La ampliación de la red se conectará con la existente sobre calle Estado de Israel, avanzará por Raúl Labraña Oeste y se distribuirá dentro del barrio, incluyendo las conexiones domiciliarias. En total, se instalarán 2.825 metros lineales de cañería de polietileno , según el Croquis Preliminar N° 02-012475-00-24 elaborado por Camuzzi Gas del Sur S.A.

Los trabajos se ejecutarán bajo Normas Argentinas de Gas, disposiciones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y Camuzzi Gas del Sur, empresa que junto con la Municipalidad tendrá a su cargo la inspección.

En el marco del Plan “Gas Rionegrino”

La obra forma parte del programa provincial que busca ampliar el acceso al servicio. En julio comenzó una obra similar en el sector de Puente 83, donde 196 familias podrán conectarse al gas natural por primera vez. Esa tarea está a cargo de la empresa SILPA, con un presupuesto superior a $541 millones y un plazo de 120 días.

Con la licitación para Labraña, el Gobierno de Río Negro y la Municipalidad de Cipolletti avanzan en un objetivo largamente esperado por los vecinos: llevar gas natural a los hogares después de 50 años de reclamos.