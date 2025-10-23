Video: así detuvieron y allanaron un kiosco narco en las 1200 Viviendas
Tras una investigación de más de cuarenta días, personal de Toxicomanía desmanteló una red dedicada a la comercialización de estupefacientes.
Personal de la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales Alto Valle Oeste llevó adelante un operativo en el barrio 1200 Viviendas de Cipolletti que permitió desarticular un punto de venta de drogas. El allanamiento se concretó luego de más de cuarenta días de investigación y contó con la participación del grupo especial COER y la Sección Canes de Allen.
El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre Celedonio Flores, donde se había detectado un movimiento constante de vehículos y personas.
En el lugar, los efectivos secuestraron envoltorios con marihuana y cocaína fraccionada para la venta, balanzas digitales, recortes de nylon, dinero en efectivo, teléfonos celulares y anotaciones vinculadas a la comercialización.
Cuatro imputados y vehículos bajo investigación
Durante el operativo fueron demoradas cuatro personas mayores de edad, entre ellas los propietarios reales del inmueble, quienes quedaron imputados por presunta infracción a la Ley 23.737. Dos de los involucrados cuentan con antecedentes por delitos contra la propiedad.
En el lugar también se hallaron un Chevrolet Corsa gris y una camioneta Ford Ranger blanca, ambos sin pedido de secuestro, pero que habrían sido utilizados para el traslado de sustancias. Los vehículos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.
Coordinación judicial y despliegue de seguridad
Para garantizar la seguridad del personal y de los vecinos, se montó un cerco perimetral con móviles identificables y se contó con el apoyo de dos binomios caninos especializados en detección de narcóticos.
La investigación fue supervisada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal General Roca, que dispuso las imputaciones y el secuestro judicial del inmueble utilizado para la venta de drogas.
