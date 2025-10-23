Video: así detuvieron y allanaron un kiosco narco en las 1200 Viviendas

Tras una investigación de más de cuarenta días, personal de Toxicomanía desmanteló una red dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Personal de la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales Alto Valle Oeste llevó adelante un operativo en el barrio 1200 Viviendas de Cipolletti que permitió desarticular un punto de venta de drogas . El allanamiento se concretó luego de más de cuarenta días de investigación y contó con la participación del grupo especial COER y la Sección Canes de Allen.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre Celedonio Flores, donde se había detectado un movimiento constante de vehículos y personas.

En el lugar, los efectivos secuestraron envoltorios con marihuana y cocaína fraccionada para la venta, balanzas digitales, recortes de nylon, dinero en efectivo, teléfonos celulares y anotaciones vinculadas a la comercialización.

La Policía de Río Negro desbarató un punto de venta de drogas en el barrio 1200 Viviendas

Cuatro imputados y vehículos bajo investigación

Durante el operativo fueron demoradas cuatro personas mayores de edad, entre ellas los propietarios reales del inmueble, quienes quedaron imputados por presunta infracción a la Ley 23.737. Dos de los involucrados cuentan con antecedentes por delitos contra la propiedad.

En el lugar también se hallaron un Chevrolet Corsa gris y una camioneta Ford Ranger blanca, ambos sin pedido de secuestro, pero que habrían sido utilizados para el traslado de sustancias. Los vehículos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.

Coordinación judicial y despliegue de seguridad

Para garantizar la seguridad del personal y de los vecinos, se montó un cerco perimetral con móviles identificables y se contó con el apoyo de dos binomios caninos especializados en detección de narcóticos.

La investigación fue supervisada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal General Roca, que dispuso las imputaciones y el secuestro judicial del inmueble utilizado para la venta de drogas.