Allanaron una casa en busca de una moto y se encontraron con una sorpresa

El procedimiento lo realizó la Policía de Río Negro. ¿El rodado? no apareció, pero los efectivos resolvieron otro hecho ocurrido en Cipolletti.

El operativo ordenado por Fiscalía se realizó en una vivienda del barrio Puente de Madera. Buscaban una moto y armas, pero encontraron un costoso cable de alumbrado robado.

La policía de Fernández Oro inició una investigación en búsqueda de una moto Honda modelo GLH150 que había sido robada del patio una vivienda de la localidad, tras cortar la cadena que le habían colocado para asegurarla.

Los datos llevó a los uniformados hasta una casa del barrio Puente Madera , en el límite con Cipolletti, donde el último martes allanaron dos viviendas por orden del Ministerio Público Fiscal. Rastreaban el rodado, armas de fuego y balas, de acuerdo a lo que surgió de la pesquisa.

No encontraron nada de eso. Sin embargo al recorrer los inmuebles -números 45 y 51- hallaron en uno de ellos un tramo de entre 40 y 50 metros de cable de aluminio de alumbrado público que había sido robado a la Cooperativa de Viviendas 10 de Marzo de Cipolletti.

Alanamiento Puente Madera 2

El hecho delictivo ocurrió el 7 de julio último, alrededor de las 19:20, cuando personal de guardia de esa entidad advirtió que dos hombres con vestimentas oscuras habían ingresado al predio. El sereno les gritó para que se detuvieran, pero los desconocidos escaparon con el rollo en su poder.

Ante el hallazgo del conductor en la casa de Puente de Madera, la Fiscalía de turno dispuso su secuestro, por la que se estima que en el transcurso de la tarde se convocará al denunciante para el trámite de reconocimiento y entrega del cable.

Lo filmaron cuando escondía una bici robada

Un video captado por un vecino permitió resolver un caso policial y la restitución de una bicicleta a su legítimo propietario.

Todo ocurrió durante la madrugada de este jueves, cuando una vecina llamó a la Subcomisaría 79 de las 1200 Viviendas y dijo que sabía donde podrían haber escondido una bici que poco antes habían robado. Precisó que se encontraba en una vivienda ubicada en inmediaciones de la esquina de la avenida La Plata y Dante Alighieri.

Bici robada video

Fue un patrullero hasta el lugar, pero el propietario del domicilio les manifestó a los efectivos que desconocía de la situación. Sin embargo, un vecino mostró a los uniformados un video en el que se observaba a un joven ocultando una bicicleta en el techo de la vivienda, momentos antes del arribo policial. Con esta información, los policías regresaron a la casa y tras una nueva autorización de ingreso, hallaron el rodado en el sector trasero de la casa.

La bicicleta, de color negro y con características coincidentes con la denunciada como robada, fue secuestrada y trasladada a la unidad policial. Por disposición del fiscal en turno, se inició una causa judicial por el delito de encubrimiento y se citó al residente del inmueble para su correspondiente imputación.