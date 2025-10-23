Encontraron un cuerpo en el Lago Nahuel Huapi y buscan determinar si se trata de un hombre desaparecido

La Policía de Río Negro y de Neuquén trabajan en la identificación del cuerpo, que podría corresponder a un vecino buscado desde el miércoles.

Un cuerpo fue encontrado este jueves en la costa del Lago Nahuel Huapi , en una zona próxima al Mirador del Río Limay . Personal policial de Río Negro y Neuquén trabaja en el lugar junto a equipos de Criminalística y la Fiscalía de Neuquén para establecer la identidad de la persona fallecida.

En el operativo intervienen la Fiscalía de Neuquén, personal de Criminalística y efectivos de las policías de Río Negro y Neuquén, que continúan con las pericias y el procedimiento de identificación en el lugar.

Fuentes oficiales confirmaron que se investiga si se trata de Héctor Hernández , un hombre de 60 años que se encontraba desaparecido desde el miércoles 22 de octubre. Aún se están realizando las tareas de identificación correspondientes, mientras familiares del hombre permanecen en el lugar a la espera de novedades.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, Hernández había sido visto por última vez en esa misma zona. A partir de ese dato, se inició la coordinación entre ambas fuerzas policiales para ampliar el rastrillaje en el área.

El hombre había salido de su domicilio en el barrio Las Victorias alrededor de las 5:00 de la madrugada del miércoles, dejando sus pertenencias personales, su teléfono y una carta. La denuncia por su desaparición fue radicada en la subcomisaría 80 por su esposa.

Encontraron otro cuerpo en estado de descomposición

Un trágico hallazgo tuvo lugar en la madrugada del miércoles en Fernández Oro. Un hombre de 43 años fue encontrado sin vida en su vivienda ubicada sobre la calle Tierra del Fuego al 1000 de la localidad. Los vecinos alertaron a la Policía por un fuerte olor que provenía del interior del domicilio.

Según confirmaron fuentes judiciales, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que se requirieron pericias de extremo cuidado para su preservación. Personal de Criminalística y de la Comisaría N°26 trabajaron en el lugar para recolectar pruebas y determinar las causas del fallecimiento.

Las primeras observaciones de los peritos indicaron que no se identificaron indicios de criminalidad en la escena, aunque por protocolo se ordenó la realización de una autopsia para confirmar las circunstancias del deceso. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial donde permanecerá algunos días hasta efectuar el examen médico forense.

patrullero fernandez oro El trágico descubrimiento se produjo en una vivienda sobre la calle Tierra del Fuego al 1000 de Fernández Oro. Archivo

El hombre vivía solo en la vivienda y padecía problemas de salud, lo que explica el estado de descomposición que presentaba el cuerpo, ya que no tenía convivientes en el inmueble. Los vecinos fueron quienes alertaron a las autoridades, preocupados porque hacía varios días que no veían al hombre y comenzaron a percibir un olor nauseabundo proveniente del interior del inmueble.

Los agentes de la Comisaría N°26 y personal de Criminalística acudieron al lugar y al ingresar a la vivienda, constataron la presencia del cuerpo sin vida del hombre. La causa se mantendrá abierta hasta recibir los resultados definitivos de la autopsia para descartar la intervención de terceras personas.

Autopsia

Los resultados definitivos del examen médico forense podrán conocerse a partir del lunes, según detallaron fuentes judiciales. La autopsia permitirá determinar la causa y horario exacto de la muerte, ya que el estado avanzado de descomposición dificulta las pericias en la actualidad. El análisis será efectuado por el Cuerpo de Medicina Forense del Poder Judicial de Río Negro.

El caso quedó asignado a la Fiscalía de turno de Cipolletti, que ordenó la preservación del inmueble para la recolección de pruebas y el análisis del lugar donde se produjo el deceso. Además, los agentes recolectaron testimonios de los vecinos y familiares cercanos al hombre para reconstruir los días previos a su fallecimiento.