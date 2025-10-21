Vecinos en acción: vuelven a atrapar ladrones y se los entregaron a la policía

Hubo tres casos similares de "justicia por mano propia" durante el fin de semana en Cipolletti. Es una reacción solidaria, pero que representa riesgos para los voluntarios.

Belgrano y Lavalle, la esquina donde un grupo de vecinos redujo a un adolescente de 17 años.

Hay vecinos que ya no quieren quedarse de brazos cruzados cuando son testigos de algún hecho delictivo . Es una decisión que tiene signos de admirable solidaridad , pero también un riesgo para ellos. Pero pasa y en los últimos días fueron distintos hechos que tuvieron esa característica registrados en Cipolletti.

Uno ocurrió el sábado en el barrio Villarino , donde un hombre que se encontraba en una plaza vio cuando tres desconocidos escapaban de una casa tras saltar un cerco , llevándose una bicicleta y otras cosas . El testigo no lo dudó y salió a correrlos. Pudo atrapar a uno de los ladrones , quien fue entregado a la policía, aunque sin antes descargar su bronca a golpes.

Pero hubo otros dos incidentes similares durante el último fin de semana, lo que marca el hastío que provocan ataques delictivos y el involucramiento de los ciudadanos para brindarse un cuidado mutuo , aunque sea una labor que deben cumplir las fuerzas de seguridad.

Bici robada La Plata Este La bicicleta que los ladrones se habían robado. La dejaron abandonada y la encontró un vecino. Policía Río Negro

El viernes un grupo de vecinos atrapó a un sospechoso en inmediaciones de la esquina de las calles Lavalle y Belgrano, en el barrio Almirante Brown. El hecho fue comunicado al 911, por lo que enviaron una patrulla de la Comisaría 32, a cargo de la jurisdicción. Cuando llegaron los efectivos encontraron a la muchedumbre que tenía al sujeto reducido en el piso, mientras lo agredían.

El acusado tenía en su poder un handy, un equipo de comunicación portátil que los ladrones suelen utilizar para inhibir las alarmas y cierres de seguridad de los vehículos, para luego desvalijarlos.

Se presume que los vecinos creyeron que andaba robando o que directamente lo descubrieron en eso, porque sin dudarlo decidieron reducirlo.

Handy secuestrado

Fuentes de la dependencia policial informaron que efectivamente le secuestraron el handy “multibanda”, por lo que puede interceptar toda las frecuencias. También le incautaron un teléfono celular.

Además destacaron que cuando le consultaron su identidad dio un nombre y apellido que luego, al chequear en los registros oficiales, se determinó que eran datos falsos. Asimismo corroboraron que tiene 17 años y que reside en el barrio Anai Mapu.

Por directivas del Ministerio Público Fiscal se le dio intervención a la SENAF -ecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia-, y luego fue entregado a sus progenitores.

Se inició una investigación que apunta a determinar si cometió algún hecho ilícito, dado que al momento de ser demorado no se pudo constatar esa hipótesis. Los testigos que participaron en la detención podrían esclarecerlo, como también imágenes de cámaras de seguridad que pudieran recabar.

Héroe salvó a un vecino mayor

Mientras que el sábado por la mañana en el barrio El Manzanar un vecinos atrapó a un joven de 23 años que habría intentado robarle a un hombre mayor.

La policía también fue alertada y cuando personal de la Comisaría 4ta se constituyó en el sitio se encontraron conque varias personas tenían reducido a otra.

Uno de ellos informó que el sospechoso había intentado robarle a un hombre de 72 años mientras subía a su vehículo.

La víctima relató que, al intentar subir al auto, fue sorprendido por el muchacho que forcejeó con él e intentó hacerlo bajar, lo que desencadenó una lucha cuerpo a cuerpo. Ante la agresión, el vecino héroe intervino para reducir al atacante para, posteriormente, llamar al Comando Radioeléctrico.

Finalmente el individuo fue trasladado a la unidad policial y se dio conocimiento al Fiscal de turno que dispuso los pasos a seguir.