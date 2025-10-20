Vecinos detuvieron a un ladrón y lo entregaron a la policía, después de una golpiza

Un hombre que estaba en una plaza vio cuando tres delincuentes escapaban de una casa. Los corrió y atrapó a uno. Otras personas luego se sumaron y descargaron su bronca.

La bicicleta que los ladrones se habían robado. La dejaron abandonada y la encontró un vecino.

Un ladrón que había entrado a robar a una vivienda de un sector del barrio Villarino junto a dos cómplices que lograron escapar fue atrapado por un grupo de vecinos que lo entregaron a la policía, sin antes descargar su bronca contra el delincuente.

El hecho se produjo el domingo último en horas de la noche, cuando un hombre que se encontraba en la plaza ubicada en la calle Pastor Bowdler y La Plata Este vio que de una casa situada enfrente tres sujetos con ropas oscuras escapaban saltando el cerco, con una bicicleta color blanca que se llevaba uno de ellos.

El testigo, al advertir que se trataba de un robo , cruzó la calle con la intención de atraparlos, pero al verse descubiertos los intrusos escaparon por La Plata hacia el este y luego tomaron por Pastor Bowdler en dirección a las 1.200 Viviendas. Dos corrieron, mientras que el restante huyó en la bici que se había apoderado, aunque después la dejó abandonada.

Se recibió de héroe

Pero el decidido vecino logró frenar a uno de los prófugos en la esquina Bowdler y La Plata, donde se sumaron otras personas que colaboraron para reducir al delincuente. Según trascendió, fue un momento tenso porque no faltó quien descargara su bronca contra el ladrón. Sucede que en ese sector hay un largo historial de hechos delictivos y los habitantes han reclamado en varias oportunidades medidas de seguridad.

Una vecina que observó el incidente se comunicó con el 911, por lo que enviaron una patrulla de la Subcomisaría 79.

Al llegar al lugar los efectivos se encontraron con un grupo de personas que rodeaba al sospechoso, que tiene alrededor de 35 años de edad.

Fuentes de la dependencia policial informaron que junto al sujeto encontraron una mochila color negra y gris con un par de zapatillas deportivas en su interior.

Minutos después apareció otro hombre con la bicicleta blanca, y dijo que la habían dejado abandonada a pocas cuadras de distancia.

El detenido fue trasladado a la Subcomisaría de las 1200 donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal para que se avance en la formulación de cargos. En principio se le imputaría el delito de “robo en poblado y en banda”.

En tanto que en la casa donde ingresaron los malandras se presentaron integrantes del Gabinete de Criminalística, quienes efectuaron los trabajos periciales de rigor, como la recolección de rastros dactilares. Serán elementos relevantes para sostener la acusación, junto a la declaración de testigos e imágenes de cámaras de seguridad que hay en varias propiedades aledañas.

En tanto que la dueña del inmueble, quien no se encontraba en la localidad al momento de los hechos, fue informada de los sucedido y se presentó momentos después. De los otros dos ladrones hasta el momento no hay novedades.