Hallaron un cuerpo a orillas del río Negro

La Policía investiga si se trata de una persona buscada en el marco de una causa por abigeato ocurrida días atrás en el mismo sector rural.

Efectivos de la Policía de Río Negro encontraron esta mañana el cuerpo de un hombre a orillas del río Negro , a la altura del kilómetro 53 de la Ruta Nacional 250, en cercanías de un campo de Guardia Mitre perteneciente a un conocido productor de la zona.

El hallazgo se produjo en un sector ubicado más allá del paraje Sauce Blanco , donde funciona la balsa que une las márgenes norte y sur del curso de agua.

Las autoridades policiales trabajan en el lugar con personal del Cuerpo de Criminalística para realizar las pericias correspondientes, determinar las causas del fallecimiento y avanzar con la identificación del cuerpo.

Una de las hipótesis que se analiza es si se trata del mismo individuo que era buscado luego de que otro hombre fuera detenido por abigeato en el mismo sector rural. En aquel episodio, el propietario del campo denunció que dos personas habían ingresado en moto a su propiedad, tras romper un alambrado, a plena luz del día.

El predio, de unas mil hectáreas, colinda con el río en una zona de difícil acceso, con abundante vegetación y montes de olivillos. Según informó el portal viedmense NoticiasNet, el área presenta condiciones riesgosas para quienes no conocen el terreno, debido a la presencia de brazos de río y zonas de yuyal que dificultan el desplazamiento.

NOTICIA EN DESARROLLO.-