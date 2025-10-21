Cipolletti: Merodeaba bicicleteros y le secuestraron una poderosa tijera

El sujeto fue identificado por policías que recorrían la zona céntrica de la ciudad. Lo atraparon en la vereda de una escuela privada, donde hay grandes bicicleteros.

Un hombre que deambulaba por el centro de Cipolletti llamó la atención de policías de la Comisaría 4º mientras realizaban un recorrido preventivo. Al advertir la presencia de los uniformados buscó escabullirse del lugar, lo que despertó aún más sospechas. Luego, el sujeto fue identificado a 100 metros de distancia en un establecimiento educativo privado, mientras se concentraba en las bicicletas colocadas en los grandes bicicleteros colocados en la vereda.

El alerta aumentó ante la presencia de los efectivos policiales, quienes identificaron al hombre y revisaron su bolso, donde descubrieron una poderosa tijera denominada corta hierro” o “corta perno”, que tiene el poder de atravesar las cadenas con que sujetan los rodados, tanto bicis como motos.

El operativo se produjo el lunes 20 de octubre, minutos antes del mediodía. Los policías que hacían el patrullaje pasaron por un local de electrodomésticos ubicado sobre la calle Sarmiento, frente a la Escuela 53 y a la vuelta de la unidad policial. Cuando observaron al sujeto que merodeaba las motos estacionadas en el exterior. Empleados de la firma le indicaron a LMCipolletti que no se percataron de nada.

Las sospechas que motivó el operativo policial

El desconocido se dio cuenta que lo habían descubierto, por lo que se fue sigilosamente del lugar, aunque los policías comenzaron un seguimiento preventivo en el sector.

Minutos más tarde lo volvieron a divisar frente al colegio Nuestra Señora de Fátima, en Sarmiento 351, a solo cien metros de distancia del primer avistamiento. Allí estaban ubicado cuatro bicicleteros de grandes dimensiones en la vereda, con capacidad para estacionar decenas de rodados. Y el sujeto en eso había fijado su atención.

De inmediato los uniformados bajaron del patrullero y procedieron a identificarlo, mientras pedían refuerzos.

El hallazgo de la poderosa tijera

Fuentes de la fuerza destacaron que en presencia de testigos, el sujeto accedió a mostrar el contenido de una mochila que llevaba, donde encontraron una tijera de corte para hierro, entre varias prendas de vestir y otros elementos.

Yirigoyen y Sarmiento

El hombre se puso nervioso y no pudo justificar la tenencia de la herramienta, que suele ser utilizada por delincuentes para violentar cadenas, hierros, chapas y otros materiales duros.

El procedimiento finalizó con la detención de hombre

Por esa razón fue demorado. El procedimiento, se destacó, “se llevó adelante para verificar sus antecedentes y determinar las circunstancias de su presencia en el lugar, con el objetivo de prevenir posibles hechos delictivos”.

Desde el instituto educativo dijeron que supieron del operativo porque se hizo sobre su vereda, pero que no vieron nada extraño anteriormente. Indicaron que por el horario tampoco había nadie el exterior. Una señora que justo pasó caminando la habían convocado como testigo pero se desconoce si finalmente participó en el operativo.