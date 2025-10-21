Jamón crudo y Jack Daniels: robo tope de gama en un supermercado de Cipolletti

El hombre, de 41 años, fue sorprendido cuando intentaba salir de La Anónima con productos de primera línea escondidos entre sus prendas.

El hombre fue capturado y su pareja se dio a la fuga tras el robo.

Un curioso intento de robo ocurrió el sábado por la tarde en el supermercado La Anónima de la calle Mariano Moreno, en Cipolletti , cuando un hombre de 41 años fue detenido por la policía tras intentar llevarse una serie de productos sin abonar en la línea de cajas.

El hecho ocurrió pasadas las 16, cuando empleados del local advirtieron que una pareja —un hombre y una mujer— se ocultaba artículos entre la ropa . Tras ser advertida la presencia policial, la mujer logró abandonar el lugar, mientras que el hombre fue interceptado por los agentes.

Al ser requisado, se constató que escondía siete sobres de fiambre tipo jamón crudo, una botella de ginebra marca Bosque, un whisky Jack Daniel’s y cuatro chairas con cuchillos en paquete cerrado . Según el ticket de referencia aportado por el comercio, el valor total de los productos ascendía a $115.320.

Denuncia y detención

El gerente del supermercado, Juan Dagoberto Silva, radicó la denuncia penal, y el fiscal de turno, doctor Vásquez, dispuso la detención del hombre por el delito de tentativa de hurto.

La singularidad del caso llamó la atención entre el personal del comercio y la policía, ya que los elementos sustraídos no correspondían a productos de primera necesidad, sino a artículos de alto costo y de primera línea.

Demorado un hombre armado con cuchillos

Un hombre de 28 años fue demorado por personal policial de Cipolletti. El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 16:20 sobre calle Mengelle, luego de que una mujer diera aviso a la policía tras un episodio ocurrido minutos antes, cuando un sujeto intentó lanzarse sobre su vehículo —un Renault Clio azul— mientras ella circulaba por la intersección de las calles Santos Discépolo y Matos Rodríguez.

Ante el llamado, un móvil policial a cargo de la sargento Yanina Mercado y el cabo primero Cristian Domínguez acudió al sector y localizó al sospechoso. Durante el cacheo preventivo, los uniformados hallaron entre sus prendas dos armas blancas: un cuchillo con mango blanco y otro tipo machete con cabo negro.

El hombre fue trasladado a la comisaría en calidad de demorado, quedando a disposición de la Justicia bajo la aplicación del artículo mencionado.