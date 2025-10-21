Amenazó a su mujer y aseguró que todo es suyo pero ahora él se tiene que ir de la casa

Una vecina de Balsa Las Perlas realizó una denuncia por violencia género. La Justicia de Paz impuso medidas para protegerla. Entre ellas, las exclusión del hogar.

La mujer de Balsa Las Perlas denunció a su ex pareja. Se inició una causa por violencia de género, con la intervención del Juzgado de Paz.

Una mujer que reside en Balsa Las Perlas denunció a su pareja por violencia de género . La presentación la hizo el jueves 16 de octubre de la semana pasada en la Subcomisaría 82 de Cipolletti, donde relató haber sufrido lesiones físicas y violencia económica por parte de su esposo. Pero además declaró que el hombre -identificado con las siglas SOS- se atribuye “ser dueño de todo” y que por esa razón podía “sacarla del hogar cuando él quiere”. La chica además agregó que no es la primera vez que sufre su carácter hostil y amenazas de este tipo.

La causa quedó encuadrada en lo que establece la Ley 3040 (de Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares) y el Código Procesal de Familia provincial, por lo que tomó intervención el Juzgado de Paz. Desde esa dependencia se resolvió dictar medidas cautelares dado que se advirtió que la víctima “se encuentra en evidente estado de vulnerabilidad en razón del género ”, y que pertenece a “ un grupo especialmente protegido por nuestra Constitución Nacional”.

En primer lugar se dispuso, por el término de 90 días , excluir del hogar a SOS, quien solo podrá retirar sus pertenencias personales, como ropa y documentación , acompañado por el personal policial . Sumado a ello, le dictaron la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de la mujer y de su domicilio. Además, deberá mantener una "distancia prudencial" en lugares donde ella se encuentre o frecuente, tanto de carácter público o eventos privados de su círculo social.

El denunciado tampoco deberá provocar agresiones, actos molestos o de hostigamiento en la vía pública. Tampoco podrá contactarla a través del teléfono, ni mandar mensajes por redes sociales ya sean de carácter agraviantes, amenazantes, ni de ningún tipo.

SFP Balsa las Perlas (16).JPG La mujer realizó la denuncia en la Subcomisaría N°82. Sebastián Fariña Petersen

Le advirtieron al hombre que en caso de incumplimiento le aplicarán las sanciones previstas en la Ley 3040, que van desde el apercibimiento, la multa económica o el trabajo comunitario. Asimismo de constatarse que tuvo “clara intención de violar las prohibiciones” también lo acusarán por el delito de desobediencia a una orden judicial con la intervención del Ministerio Público Fiscal.

Evaluación psicológica para ambos

Tanto el hombre como la mujer deberán presentarse a una entrevista para evaluar si requieren iniciar un tratamiento psicológico, por lo que asistirán al área de salud mental del hospital más cercano a su domicilio o en un establecimiento privado, como medida judicial que deberán acreditar.

SFP Balsa las Perlas (15).JPG El hombre y la denunciante deberán asistir a una evaluación psicológica. Sebastián Fariña Petersen

Por otra parte, el Juzgado de Paz dispuso darle intervención a la Unidad Procesal de Familia correspondiente de Cipolletti. Mientras que se solicitó el auxilio de la policía para dar cumplimiento a lo ordenado, en el caso de que surja una situación de urgencia se deberá solicitar la asistencia al teléfono de la Subcomisaría 82.

Por último les comunicó que podrán requerir asesoramiento legal al CADEP -Centro de Atención de la Defensa Pública- que funciona en la esquina de las calles Roca y Sarmiento, o bien contar con los servicios de un abogado particular.